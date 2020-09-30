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華航11、12月航班表出爐！ 曼谷、成都、舊金山等增班
中華航空今天公告11月與12月營運航班資訊。華航說，11月起包含曼谷、成都、舊金山、阿姆斯特丹等航線新增載客航班服務。
根據官網顯示最新航班表，11月起台北出發的航點有洛杉磯、舊金山、溫哥華、紐約、曼谷、新加坡、檳城、吉隆坡、雅加達、胡志明市、河內、馬尼拉、金邊、仰光、阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦（希斯洛機場）、雪梨、墨爾本、布里斯本、奧克蘭、東京、大阪、福岡、名古屋、首爾、香港、北京、上海、廈門、成都航班都有飛。高雄出發的航點則有上海、廈門、香港。
華航規畫，11月起台北（桃園）-曼谷增為每周五班，台北（桃園）-成都增為每周二班；越洋航線包括台北（桃園）-舊金山增為每周三班，台北（桃園）-阿姆斯特丹增為每周二班。另高雄出發航班10月19日起新增香港航點，每周飛航一班；高雄-上海（浦東）航線11月開始增為每周二班。
華航說，將持續配合各國邊境限制及防疫政策，檢視旅運需求調整航班。詳細航班資訊可透過華航官網及Mobile APP查詢。
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