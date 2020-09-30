酥脆外殼直接吃！5餐廳推出11道「軟殼蟹料理」

秋天是品蟹的季節，慕里諾餐飲集團自10月1日至10月31日期間，針對旗下的勝政豬排、勝勢豬排、鳥丈爐端燒、石壁家、泰迪農園咖哩等5間餐廳，共同推出11道「軟殼蟹料理」，透過沙拉、烏龍麵、咖哩等不同的手法與呈現方式，讓民眾可以品嚐到軟殼蟹多元的料理風味。

「軟殼蟹」是指螃蟹在換殼成長的狀態中，甫換下舊殼、新殼尚未轉硬狀態下的螃蟹。本次慕里諾所選用的軟殼蟹，取自於泰國暹羅灣的藍鑽蟹、花蟹、梭子蟹等品種，具有豐富的甲殼素、蛋白質等營養價值，更具有飽滿的肉質口感。

「勝政豬排」與「勝勢豬排」，特別選擇中等尺寸的軟殼蟹，在蟹身裹上麵包粉、蟹腳裹上玉子粉後油炸，藉此保留完整、不厚重的口感。勝政豬排即以酥炸軟殼蟹搭配蝦排、里肌豬排，推出「軟殼蟹蝦排里肌豬排套餐」，每份430元，另有混搭腰內豬排的「軟殼蟹蝦排腰內豬排套餐」，每份450元。勝勢豬排則以殼蟹搭配究好豬老饕豬排與整尾草蝦，推出「軟殼蟹草蝦老饕豬排套餐」，每份460元，另有單純軟殼蟹的「酥炸軟殼蟹佐塔塔醬」，每份220元。