快訊

中午12時37分 東北地區發生中型有感地震

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下路段已湧現車流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿根廷烤肉進駐棧貳庫 擁抱高雄港灣風情更有味

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
主打阿根廷烤肉「Beer Beef比爾比夫乾式熟成牛排館」，進駐棧貳庫創立全台第4家據點，用餐環境獨特，安排客人坐港邊戶外區享受徐徐涼風，搭配暖和燈光、紓壓音樂，氣氛愜意。圖／棧貳庫提供
主打阿根廷烤肉「Beer Beef比爾比夫乾式熟成牛排館」，進駐棧貳庫創立全台第4家據點，用餐環境獨特，安排客人坐港邊戶外區享受徐徐涼風，搭配暖和燈光、紓壓音樂，氣氛愜意。圖／棧貳庫提供

疫後拚經濟，高雄棧貳庫引進多個餐飲新品牌，美食與港灣風情相得益彰，展現高雄獨有魅力！

主打阿根廷烤肉「Beer Beef比爾比夫乾式熟成牛排館」，征服老饕挑剔的嘴，業者邵明偉進駐棧貳庫創立全台第4家據點，用餐環境獨特，安排客人坐港邊戶外區享受徐徐涼風，搭配暖和燈光、紓壓音樂，氣氛愜意。

48歲邵明偉8歲那年隨父母舉家移民阿根廷，27歲回台灣，他精通西班牙文，將「阿根廷經驗」異文化洗禮成為創業能量，呈現阿根廷烤肉精髓，饕客不必出國，就能享受道地阿根廷風味。

邵明偉說，阿根廷烤肉訴求原味、自然，沒有太多調味，呈現肉質鮮甜口感，也符合健康取向，台灣饕客接受度高。享受美食是阿根廷人生活很重要一部分，邵笑稱，踢足球、烤肉、把妹是阿根廷三大樂事，阿根廷人愛跳舞、享受當下，是快樂指數很高國家。

邵明偉希望台灣民眾品嘗阿根廷烤肉時，也能感受到阿根廷式的暢快與熱情，讓美食不只填飽補肚子，也是心靈補給。

「Beer Beef比爾比夫乾式熟成牛排館」在棧貳庫經營模式很不一樣，主打帶著走、坐著吃兩大類菜單，帶著走150元起，坐著吃300元起，戶外火烤帶骨牛小排、戰斧豬排是必賞名菜，搭配特調Mojito，展現豪邁海港風情

除了Beer Beef，另有多家新品牌10月起進駐站貳庫，包括BARCODE與好意外咖啡聯手打造「質介急送」推氣泡調飲及創意街頭小食。

還有「噠啵呿啃」美式炸物、比利時米其林三星「山海錦」私藏農水產、「伊佐茶序」現調茶飲、「酷礦」美式冰淇淋、AAD亞洲時尚快閃店、「棧棧好物」精選創意設計禮品、「棧貳書棧」港邊閱讀親子繪本童書等。業者在國旅復甦期打好基礎，為解封後的國際觀光市場做好準備。

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿說，到棧貳庫港濱能看海、坐船、享受美食，是散步、歇心好去處，走進棧貳庫擁抱港灣風情，即使放空發呆也舒心。高雄市觀光局長周玲妏表示，棧貳庫把老碼頭打造成創新時尚空間，成為高雄亮點。

響應交通部振興觀光推動國人安心旅遊政策，棧貳庫攜手高雄飯店業者推消費滿額抽五星級飯店住宿券，在棧貳庫消費滿一千元，即可抽五星級漢來大飯店住宿券、西子灣大飯店站前館住宿券、高雄港文化遊艇船票、棧貳庫旗津渡輪船票等。

明天起就是4天秋節連假，旗津黑沙玩藝節規畫黑潮發聲系列演唱會，用最潮音浪吸引遊客朝聖，遊客可從棧貳庫搭渡輪直達旗津輪渡站。

阿根廷烤肉訴求原味、自然，沒有太多調味，呈現肉質鮮甜口感，也符合健康取向。記者王慧瑛／攝影
阿根廷烤肉訴求原味、自然，沒有太多調味，呈現肉質鮮甜口感，也符合健康取向。記者王慧瑛／攝影
邵明偉希望台灣民眾品嘗阿根廷烤肉時，也能感受到阿根廷式的暢快與熱情，讓美食不只填飽補肚子，也是心靈補給。記者王慧瑛／攝影
邵明偉希望台灣民眾品嘗阿根廷烤肉時，也能感受到阿根廷式的暢快與熱情，讓美食不只填飽補肚子，也是心靈補給。記者王慧瑛／攝影
疫後拚經濟，高雄棧貳庫引進多個餐飲新品牌，美食與港灣風情相得益彰，展現高雄獨有魅力！圖／棧貳庫提供
疫後拚經濟，高雄棧貳庫引進多個餐飲新品牌，美食與港灣風情相得益彰，展現高雄獨有魅力！圖／棧貳庫提供
邵明偉希望台灣民眾品嘗阿根廷烤肉時，也能感受到阿根廷式的暢快與熱情，讓美食不只填飽補肚子，也是心靈補給。記者王慧瑛／攝影
邵明偉希望台灣民眾品嘗阿根廷烤肉時，也能感受到阿根廷式的暢快與熱情，讓美食不只填飽補肚子，也是心靈補給。記者王慧瑛／攝影
主打阿根廷烤肉「Beer Beef比爾比夫乾式熟成牛排館」，進駐棧貳庫創立全台第4家據點，用餐環境獨特，安排客人坐港邊戶外區享受徐徐涼風，搭配暖和燈光、紓壓音樂，氣氛愜意。圖／棧貳庫提供
主打阿根廷烤肉「Beer Beef比爾比夫乾式熟成牛排館」，進駐棧貳庫創立全台第4家據點，用餐環境獨特，安排客人坐港邊戶外區享受徐徐涼風，搭配暖和燈光、紓壓音樂，氣氛愜意。圖／棧貳庫提供
高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿（右）說，到棧貳庫港濱能看海、坐船、享受美食，是散步、歇心好去處，左是觀光局長周玲妏。圖／棧貳庫提供
高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿（右）說，到棧貳庫港濱能看海、坐船、享受美食，是散步、歇心好去處，左是觀光局長周玲妏。圖／棧貳庫提供

阿根廷 烤肉

延伸閱讀

集結國人最愛食材 南基醫院擬出「減鹽增健康烤肉餐」

他問烤肉買什麼食材好 網友曝買「骰子牛」最外行

吃完烤肉腹瀉 不想烙賽遵守4原則

石碇歡喜慶中秋 烤肉、抽大獎歡迎參加

相關新聞

華航11、12月航班表出爐！ 曼谷、成都、舊金山等增班

中華航空今天公告11月與12月營運航班資訊。華航說，11月起包含曼谷、成都、舊金山、阿姆斯特丹等航線新增載客航班服務。

Xpark期間限定！夜間入場 企鵝戀人拿鐵「只送不賣」

距離台北僅20分鐘車程，出高鐵站後步行10分鐘內可達的療癒新世界，Xpark近來成話題，其實，它還有鮮為人知的一面，而且...

農舍融入現代生活 繪出托斯卡尼田園詩畫

義大利奇揚第區（Chianti）一直因其旖旎風光和悠久歷史而備受歡迎，數百年來遊人絡繹不絕。當地的歷史及古蹟保育工作得當，使城鎮和鄉村仍保持著幾個世紀前的原貌...

U值媒／為何要額外保人壽公司長照險？

就像有了全民健保，許多人還是要「額外」去保醫療險，因為醫療險中的住院日額給付、特殊醫材給付，都可以幫助因為住院或醫療中所產生的經濟損失。臺灣的長照2.0量能嚴重不足，現在就至少有25萬臺灣人請外籍看護，還有許多人送機構，即使請了長照也倍感壓力，民進黨政府去年也對長照險有極強烈的批評。 這也就是說，政府能幫的有限，如果有一天真的需要長照，還是趁自己有能力時先未雨綢繆吧！

台灣No.1！柏克金啤酒獲2020 WBA雙料冠軍

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

影／宋代點茶就有酷炫拉花 南投茶博喝好茶大開眼界

「拉花」不是咖啡的專利，宋代「點茶」就已經有精湛的拉花技巧，甚至以文人畫，勾勒出意味深長的水墨畫、人物和書法，想要探索中...

酥脆外殼直接吃！5餐廳推出11道「軟殼蟹料理」

秋天是品蟹的季節，慕里諾餐飲集團自10月1日至10月31日期間，針對旗下的勝政豬排、勝勢豬排、鳥丈爐端燒、石壁家、泰迪農...

阿根廷烤肉進駐棧貳庫 擁抱高雄港灣風情更有味

疫後拚經濟，高雄棧貳庫引進多個餐飲新品牌，美食與港灣風情相得益彰，展現高雄獨有魅力！

連假小確幸！美廉社現煮咖啡買一送一 全聯也祭優惠

10月1日不僅是中秋節連假首日，也是國際咖啡日，多家超市搶推咖啡優惠。美廉社表示，從10月1日至10月6日推出現煮咖啡全...

跨年晚會到高雄！飯店訂房大熱門 漢來主打「網美潮」

受到疫情影響，高雄例行的夢時代跨年晚會今年停辦一回，高雄市長陳其邁日前宣布，2020年跨年晚會將首度移師大港橋邊的高雄港...

Max Mara以服裝訴說文藝復興的美形 SPORTMAX浪漫迷離女人味

向來飄然優雅的Max Mara，在2021春夏發表有著嶄新的風貌，承襲文藝復興時期的女性精神，在各方面都是開疆破土的格局...

小心山寨月餅！圓山月餅太搶手 賣到缺貨「被仿冒」

坊間竟出現「山寨月餅」！台北圓山飯店的「百鳥朝鳳」系列月餅早已完銷，近日卻出現來路不明、非圓山的商品，業者緊急呼籲，消費...

熱門新聞

心理測驗／冰箱還是打火機？測出你會是誰的貴人

人氣餐廳9家不合格！瓦城原料逾期、壽司郎菌超標

「小孩真的不能亂生」網友再度被小S女兒許曦文、許韶恩驚到

中秋連假出遊返鄉必看！ 高乘載管制提早、國道匝道封閉、公路客運租車優惠總整理

絨毛睡袍、抱枕桌、快煮鍋可愛又實用！7-11「小熊維尼集點」鐵粉快衝

男寶寶在媽媽子宮裡尿尿 醫師分享難得一見畫面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。