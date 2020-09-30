阿根廷烤肉進駐棧貳庫 擁抱高雄港灣風情更有味

疫後拚經濟，高雄棧貳庫引進多個餐飲新品牌，美食與港灣風情相得益彰，展現高雄獨有魅力！

主打阿根廷烤肉「Beer Beef比爾比夫乾式熟成牛排館」，征服老饕挑剔的嘴，業者邵明偉進駐棧貳庫創立全台第4家據點，用餐環境獨特，安排客人坐港邊戶外區享受徐徐涼風，搭配暖和燈光、紓壓音樂，氣氛愜意。

48歲邵明偉8歲那年隨父母舉家移民阿根廷，27歲回台灣，他精通西班牙文，將「阿根廷經驗」異文化洗禮成為創業能量，呈現阿根廷烤肉精髓，饕客不必出國，就能享受道地阿根廷風味。

邵明偉說，阿根廷烤肉訴求原味、自然，沒有太多調味，呈現肉質鮮甜口感，也符合健康取向，台灣饕客接受度高。享受美食是阿根廷人生活很重要一部分，邵笑稱，踢足球、烤肉、把妹是阿根廷三大樂事，阿根廷人愛跳舞、享受當下，是快樂指數很高國家。

邵明偉希望台灣民眾品嘗阿根廷烤肉時，也能感受到阿根廷式的暢快與熱情，讓美食不只填飽補肚子，也是心靈補給。

「Beer Beef比爾比夫乾式熟成牛排館」在棧貳庫經營模式很不一樣，主打帶著走、坐著吃兩大類菜單，帶著走150元起，坐著吃300元起，戶外火烤帶骨牛小排、戰斧豬排是必賞名菜，搭配特調Mojito，展現豪邁海港風情

除了Beer Beef，另有多家新品牌10月起進駐站貳庫，包括BARCODE與好意外咖啡聯手打造「質介急送」推氣泡調飲及創意街頭小食。

還有「噠啵呿啃」美式炸物、比利時米其林三星「山海錦」私藏農水產、「伊佐茶序」現調茶飲、「酷礦」美式冰淇淋、AAD亞洲時尚快閃店、「棧棧好物」精選創意設計禮品、「棧貳書棧」港邊閱讀親子繪本童書等。業者在國旅復甦期打好基礎，為解封後的國際觀光市場做好準備。

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿說，到棧貳庫港濱能看海、坐船、享受美食，是散步、歇心好去處，走進棧貳庫擁抱港灣風情，即使放空發呆也舒心。高雄市觀光局長周玲妏表示，棧貳庫把老碼頭打造成創新時尚空間，成為高雄亮點。

響應交通部振興觀光推動國人安心旅遊政策，棧貳庫攜手高雄飯店業者推消費滿額抽五星級飯店住宿券，在棧貳庫消費滿一千元，即可抽五星級漢來大飯店住宿券、西子灣大飯店站前館住宿券、高雄港文化遊艇船票、棧貳庫旗津渡輪船票等。