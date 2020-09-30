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跨年晚會到高雄！飯店訂房大熱門 漢來主打「網美潮」
受到疫情影響，高雄例行的夢時代跨年晚會今年停辦一回，高雄市長陳其邁日前宣布，2020年跨年晚會將首度移師大港橋邊的高雄港舉辦，消息一出，高雄港周邊的飯店像打了一劑強心針，跨年訂房電話紛紛湧入。擁有「面港第一排」優勢的高雄漢來大飯店，10月4日起趁勢推出「秋冬網美小旅行」住房專案，跨年熱區3,499元起。
高雄漢來的秋冬專案，包括搭乘水岸輕軌，造訪港區最夯景點包括鯨魚堤岸、高流音浪塔、大港橋、水樂園、棧貳庫、新濱駅前，另贈送早餐、一卡通、午茶券、遊樂設施券、三溫暖使用和起終點接駁服務等，贈品價值即超過3,000元。此外，飯店規劃的「秋冬網美小旅行」，也有別過去高雄只有壽山、旗津的老印象，包括搭乘輕軌沿著亞洲新灣區出發，沿途都是美拍景點，例如高雄新地標大港橋、網美文青最愛的駁二大義倉庫、棧貳庫，再到話題不斷、由日治時期老銀行改建的「新濱•駅前」午茶體驗。
漢來專案自10月4日至12月30日，市景雙人房3,499元、精緻三人房4,999元、港景四人房6,499元（服務費和稅金另計）。訂房專線：07-2135766。
2020年的最後一天想怎麼跨年？桃園大溪笠復威斯汀度假酒店也有新意思。業者重金打造滿滿異國時尚風情，將在12月31日下午至深夜舉辦2021跨年派對「威斯汀跨年奇幻之旅」，即起限量開賣跨年專案，跨年夜一泊二食雙人入住，含跨年環遊世界護照及登機證、派對主題飲品無限暢飲，每晚16,500元+15.5%起。訂房網址：www.lifutashee.com.tw。
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