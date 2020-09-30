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Xpark期間限定！夜間入場 企鵝戀人拿鐵「只送不賣」
距離台北僅20分鐘車程，出高鐵站後步行10分鐘內可達的療癒新世界，Xpark近來成話題，其實，它還有鮮為人知的一面，而且只在晚上6點後才會出現。
其中，白天的台灣大水槽是自然的陽光，太陽下山後換成了其他燈光，少了陽光的光線波動，夜晚的大水槽看起來更透明澄靜，靜靜佇立於福爾摩沙前，靈魂也感染到沉靜的氛圍。此外，在夜晚的Xpark，還可發現夜間限定的螢火流光，尋找只在月色下才出現的各式蛙類；漫步在叢林之中，在燈光的指引下，還可尋找台灣河川的秘密。
入夜的Xcafe，也能在微風與蟲鳴下小酌兩杯，最新限定，則是10/1早上10點起，民眾可在KKday上預購限定夜間雙人套票(18：00場次)，平日每日限量25組，即可於入場後兌換期間限定的企鵝戀人拉花拿鐵，注意，戀人咖啡「只送不賣」！
活動期間：2020/10/12~2020/11/30
購票期間：2020/10/1的10：00~2020/11/29的14：59
備註：本活動僅適用於平日18：00入場之限量雙人套票，每日限量25組，一次限購1組。現場不販售雙人套票
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