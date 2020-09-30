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Max Mara以服裝訴說文藝復興的美形 SPORTMAX浪漫迷離女人味

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
Max Mara發表的2021春夏時裝，有濃厚的文藝復興情懷。圖／Max Mara提供
Max Mara發表的2021春夏時裝，有濃厚的文藝復興情懷。圖／Max Mara提供

向來飄然優雅的Max Mara，在2021春夏發表有著嶄新的風貌，承襲文藝復興時期的女性精神，在各方面都是開疆破土的格局，也在既有的經典輪廓中出現了迥異以往的造型，融入街頭風的流行剪裁。

2021春夏的靈感來自藝術家Corin Sworn的多媒體裝置作品「Silent Sticks」，這是一部探討性別矛盾、詼諧、慾望及魔法的即興喜劇；Max Mara從戲劇中的服裝擷取鮮明生動的元素，以撞色花邊、裝飾拼貼錦緞成為袖身點綴，靈感來自義大利北部曼托瓦公爵宮（Mantuan ducal chamber）的鍍金紋飾，而當季色彩則有如翁布利亞（Umbrian）畫派的赭色、暗影色、黃褐色、燈黑色表現。

由肘部或肩部為起點的流暢開衩設計，展現披肩的飄逸；圓領或一字領的領口飾有繁複華美的縐褶，重現十六世紀肖像畫的復古風情，表現品牌既有的「美形主義（bella figura）」風格，意即「展現美即為實現美」。同樣在米蘭時裝周發表的SPORTMAX，則是從華特．惠特曼（Walt Whitman）的「草葉集」篇章擷取靈感，以服裝表現自我的感性純粹，也以女星羅美．雪妮黛（Romy Schneider）為靈感，在光影中展現隨性自在、虛幻迷離的女人味，SPORTMAX以高科技材質、柔軟面料製成的層次感，加上層次分明的印花、不對稱和垂墜領口設計，點出都會女性的自在與性感。

SPORTMAX夾趾涼鞋是吸睛設計，服裝則以高科技材質與柔軟面料製成。圖／SPORTMAX提供
SPORTMAX夾趾涼鞋是吸睛設計，服裝則以高科技材質與柔軟面料製成。圖／SPORTMAX提供
Max Mara以袖子開衩設計，展現披肩的飄逸。圖／Max Mara提供
Max Mara以袖子開衩設計，展現披肩的飄逸。圖／Max Mara提供
Max Mara撞色花邊、裝飾拼貼錦緞靈感來自義大利北部曼托瓦公爵宮的鍍金紋飾。圖／Max Mara提供
Max Mara撞色花邊、裝飾拼貼錦緞靈感來自義大利北部曼托瓦公爵宮的鍍金紋飾。圖／Max Mara提供
精湛的紮染工藝，讓SPORTMAX印花顯得別緻搶眼。圖／SPORTMAX提供
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紐約名媛Olivia Palermo身穿MAX Co.和先生Johannes Huebl出席SPORTMAX春夏發表。圖／SPORTMAX提供
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透明質感的針織衫採用層疊設計，SPORTMAX呈現繁複的色彩搭配和輕薄透視面料的灑脫性感。圖／SPORTMAX提供
透明質感的針織衫採用層疊設計，SPORTMAX呈現繁複的色彩搭配和輕薄透視面料的灑脫性感。圖／SPORTMAX提供
Max Mara難得跟風，推出流行小廢包。圖／Max Mara提供
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