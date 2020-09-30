Max Mara以服裝訴說文藝復興的美形 SPORTMAX浪漫迷離女人味

向來飄然優雅的Max Mara，在2021春夏發表有著嶄新的風貌，承襲文藝復興時期的女性精神，在各方面都是開疆破土的格局，也在既有的經典輪廓中出現了迥異以往的造型，融入街頭風的流行剪裁。

2021春夏的靈感來自藝術家Corin Sworn的多媒體裝置作品「Silent Sticks」，這是一部探討性別矛盾、詼諧、慾望及魔法的即興喜劇；Max Mara從戲劇中的服裝擷取鮮明生動的元素，以撞色花邊、裝飾拼貼錦緞成為袖身點綴，靈感來自義大利北部曼托瓦公爵宮（Mantuan ducal chamber）的鍍金紋飾，而當季色彩則有如翁布利亞（Umbrian）畫派的赭色、暗影色、黃褐色、燈黑色表現。