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小心山寨月餅！圓山月餅太搶手 賣到缺貨「被仿冒」
坊間竟出現「山寨月餅」！台北圓山飯店的「百鳥朝鳳」系列月餅早已完銷，近日卻出現來路不明、非圓山的商品，業者緊急呼籲，消費者要提高警覺、確保權益。
圓山大飯店今年推出的「百鳥朝鳳」系列月餅，賣到缺貨，坊間近日竟出現標榜該飯店國宴甜點主廚謝明松製作名義，以及獲媒體評比全台飯店99款中秋月餅評比奪冠的不實消息，在網路銷售非圓山月餅。圓山飯店今日提出聲明指出，消費者切勿受騙上當，避免遭受網路詐騙或竊取個人資訊，小心確保自身權益與健康。同時已向警察單位備案，並配合警調單位，希望嚇阻網路詐騙行為。
圓山飯店2020年中秋禮盒「花漾行李箱」，分別為「甜美蘭花禮盒」及「富貴牡丹禮盒」兩款商品，均已完售。台北圓山飯店表示，將專為中秋節當天入住的賓客，提供買不到的甜美水果系列月餅，邀請賓客到台北圓山吃月餅、賞明月。
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