秋日粉黛亂子草系列彩妝 暈染出迷人浪漫的韓系妝感
韓國粉黛亂子草每到秋季就會洗版IG，吸引全世界無數旅客特地造訪，全為了欣賞這片粉紅仙境，但今年受到新冠肺炎疫情影響，不能飛出國，但韓國彩妝ETUDE特別以秋日粉黛亂子草為發想，讓你以一臉浪漫妝容，用每個歡欣表情，彷彿為自己安排一趟小旅行。
浪漫的秋天氛圍愈來愈濃，也將踏入了粉黛亂子草的季節，粉紅花海讓人幸福感瞬間加分，而ETUDE也推出全新的「秋日粉黛亂子草系列」彩妝，將夕陽中的粉黛亂子草元素收納在眼彩盤以及唇彩中。
2020年成為眼彩盤新秀的ETUDE九色眼彩盤，訴求每天都只要利用三格連線就可以畫出迷人眼妝，讓化眼妝的步驟更輕易上手好駕馭。
今年秋冬，ETUDE亦再推出玩轉色彩九色眼彩盤「秋日粉黛亂子草」，擷取落日的亂子草概念，細緻的淡粉紅亂子草與夕陽輕吻亂子草的玫瑰棕色混搭成既溫柔又詩意的九色眼彩盤，帶有落日光的復古玫瑰色，主要是淡粉紅＋玫瑰棕色，同時帶有橙棕色搭配變化，呈現出乾淨的淡雅光芒。
同時，這一季ETUDE還推出兩系列的唇彩，3款玩美色計絲絨唇膏，添加氣墊質感粉末，珊瑚色與奶茶色的搭配，透出無限戀愛的MLBB（My lips but better 的縮寫，指的是擦上接近自己唇色的唇彩）唇色。同時，也設計2款輕透型的唇釉，鮮嫩欲滴果汁唇釀，添加番石榴與無患子萃取物，豐富的礦物質與維生素增加雙唇的保濕潤澤力，讓妝容有更加多元的表現。
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