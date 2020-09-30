台中百貨周年慶提前開打 搶中秋連假商機

台中百貨周年慶開打，看準消費者無法出國血拚而產生報復性消費，台中大遠百、廣三SOGO百貨周年慶搶在中秋連假前已開跑，祭出超低優惠；新光三越台中店第一波周年慶也將於10月1日開跑，並首度降低回饋門檻；豐原太平洋百貨則將於10月8日登場，搶攻國慶連假商機。

新光三越台中店今年20周年慶，周年慶第一波於10月1日起開跑，首度降低回饋門檻，祭出化妝品單筆滿2千送2百、全館單筆滿3千送3百、名品單區及大家電區單筆滿萬送千，整檔期25天業績挑戰41億元、成長3.4％。

為了衝刺業績達標，新光三越台中店不僅引進100家新櫃迎戰，另外也擴大線上周年慶，要讓消費者24小時買不停，用手機APP就能搶好康，不僅可到店輕鬆取貨，還可享周年慶買千送百禮券回饋。

豐原太平洋百貨周年慶於10月8日至11月1日登場，整檔周年慶業績目標上看3.8億元，年增10%。豐原太平洋百貨行銷部副理林幽蘭表示，今年周年慶除了有大家最期待的化妝品區單筆滿3千送3百、全館1至7樓累計滿5千送5百之外，首4日10月8日至11日推出卡友省最大回饋，持APP或吉利卡於全館消費加碼送，累計滿3萬加送6百、最高優惠累計消費滿30萬送1萬1千。

台中大遠百周年慶已於上月開跑，網羅來自各地最夯的流行獨家商品，全館化妝品9折起，內睡衣8折起、百貨服飾7折起，全館累計滿5千送5百、化妝品及內睡衣單筆2千送2百、大家電指定專櫃單筆1萬贈1千、家用家電指定專櫃單筆滿6萬加送1千、單筆滿100萬加送2萬、珠寶黃金區加碼單櫃滿15萬送2千、35萬送5千。