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大金空調總代理和泰興業新任總經理接棒 挑戰5年千億日幣成長

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
和泰興業公司29日舉行交接儀式，卸任總經理王玄郎（左）交接印信給新任總經理林鴻志（右）。圖／和泰興業提供
和泰興業公司29日舉行交接儀式，卸任總經理王玄郎（左）交接印信給新任總經理林鴻志（右）。圖／和泰興業提供

大金空調是目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌，而將大金空調成功打入國內空調市場並成為標竿的代理商和泰興業，更持續協助各行各業客戶量身打造最適合的空氣解決方案，並兼顧舒適與節能。和泰興業總經理王玄郎先生將於今年10月3日屆齡卸任，由原執行副總經理林鴻志先生升任接棒，於9月29日舉行交接儀式，由蘇一仲董事長擔任監交人。

王玄郎總經理屆齡卸任後，仍留任和泰興業董事及子公司和泰服務行銷公司董事長職務。新接任總經理林鴻志在和泰興業26年資歷，歷練過行銷企劃、媒體廣宣、商品戰略、通路銷售等，2年前升為執行副總經理並開始做接班準備，更宣告在10月4日正式接棒後，將帶領和泰興業集團達成2025年內營業額成長到1,000億日幣高挑戰目標。

林鴻志總經理除了延續大金空調高品質、高服務、高滿意的優勢外，在公司內部亦啟動多項策略及戰術任務，率領員工突破自我、挑戰極限，並繼續實踐和泰興業的企業願景「投入冷凍空調、產業發展，提升生活品質、環境永續，創造美好人生、祥和社會！」

願景 品牌

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