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007專用手機是它！Nokia發表5G新機 全球漫遊不斷線
HMD Global在台發表全球首款支援5G全頻段手機Nokia 8.3 5G和全新升級國民手機Nokia 3.4。其中擁有低調奢華「極夜藍」色彩的Nokia 8.3 5G更與全新007電影《生死交戰》獨家聯名，以龐德專用手機之姿霸氣登場，建議售價16,990元，凡購機就送6個月100GB Google One會員，10月15日至31日期間更祭出早鳥優惠活動，不只可抽限量「生死交戰」雙人電影票，更可以限時快閃優惠價1,990元加購輕巧與質感兼具的真無線藍牙耳機BH-705。
Nokia 8.3 5G為業界首款可實現全球漫遊的5G智慧型手機，採用6.81吋的PureDisplay點睛全螢幕，並搭載蔡司光學認證的PureView後置4鏡頭以及2,400萬像素前置點睛屏鏡頭，其中後置鏡頭包括6,400萬像素主鏡頭、1,200萬像素微光超廣角鏡頭、200萬像素景深和微距鏡頭的組合，通過像素合併技術精確捕捉影像細節。另外，還加入全新蔡司「劇院模式」拍攝功能和編輯器，讓消費者可使用21:9電影格式拍攝影片，並進行專業級後製。
另外，同步亮相的國民機種Nokia 3.4，則是擁有超廣角和支援AI成像的強大3鏡頭規格，共推出驚碳黑、驚冰藍、驚幻紫3種搶眼色彩，預計10月底在台上市。
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