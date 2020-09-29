LV預約制的硬箱展將登場 Vivienne玩偶的迷你屋超奢華

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Savoir Faire典藏作品展，結合品牌硬箱、Objets Nomades家具及家飾系列，將於10月16日至24日於台北展出，採預約制，展現品牌的工藝技術與核心精神。

位於巴黎城郊的路易威登Asnières工作室，自品牌成立160年來創作不懈，依據顧客的需求打造各式箱盒，從嚴選皮革，到仔細地縫製、敲打以至完工，所有的步驟都是皮革師傅以最謹慎的態度，來達到卓越品質的要求。路易威登的箱款見證了品牌創立以來的專業和品味，如同藝術品般精緻奢華。今年的硬箱展，也將加入2020年秋冬男裝秀上首度亮相的Monogram Cloud與Monogram Mirror兩款嶄新後背包，以及Monogram Mirror後背包硬箱可搭配選購的專屬帳篷。