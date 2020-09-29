LV預約制的硬箱展將登場 Vivienne玩偶的迷你屋超奢華

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
Babyfoot手足球檯靈每位球員都是手工鑄造的鋁質人偶，充分彰顯品牌風格與歷史。圖／LV提供
Babyfoot手足球檯靈每位球員都是手工鑄造的鋁質人偶，充分彰顯品牌風格與歷史。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Savoir Faire典藏作品展，結合品牌硬箱、Objets Nomades家具及家飾系列，將於10月16日至24日於台北展出，採預約制，展現品牌的工藝技術與核心精神。

位於巴黎城郊的路易威登Asnières工作室，自品牌成立160年來創作不懈，依據顧客的需求打造各式箱盒，從嚴選皮革，到仔細地縫製、敲打以至完工，所有的步驟都是皮革師傅以最謹慎的態度，來達到卓越品質的要求。路易威登的箱款見證了品牌創立以來的專業和品味，如同藝術品般精緻奢華。今年的硬箱展，也將加入2020年秋冬男裝秀上首度亮相的Monogram Cloud與Monogram Mirror兩款嶄新後背包，以及Monogram Mirror後背包硬箱可搭配選購的專屬帳篷。

此外，也有別具蒐藏價值的Malle Maison Vivienne，結合經典路易威登Courrier Lozine和Wardrobe行李箱的設計輪廓，全新打造迷你版硬箱，以LV Vivienne為主角，行李箱內含兩個小型Vivienne玩偶，以及衣櫃、行李箱、椅子等22件家具，並備有Monogram帆布盒子，作為旅行之用，相當可愛。而路易威登的家飾、家具也同步展出，表現箱盒在當代家居空間中互相輝映的品味。

Bomboca沙發和曼陀羅屏風，都將呈現在預約制的Savoir Faire典藏作品展。圖／LV提供
Bomboca沙發和曼陀羅屏風，都將呈現在預約制的Savoir Faire典藏作品展。圖／LV提供
Monogram Mirror嶄新後背包也將在預約制的Savoir Faire典藏作品展中亮相。圖／LV提供
Monogram Mirror嶄新後背包也將在預約制的Savoir Faire典藏作品展中亮相。圖／LV提供
Malle Maison Vivienne超可愛又奢華，將是今年度Savoir Faire典藏作品展的亮點之一。圖／LV提供
Malle Maison Vivienne超可愛又奢華，將是今年度Savoir Faire典藏作品展的亮點之一。圖／LV提供

品牌 LV

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