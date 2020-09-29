118克拉「皇家藍」藍寶石！蘇富比秋拍珠寶彩寶好精彩

繼月初率先曝光的上百克拉全美鑽石將以無底價方式於10月5日的單一拍品專場上拍，蘇富比（Sotheby’s）香港今發布秋季「瑰麗珠寶」專場中，也將推出另一枚逾百克拉的驚人寶石：一枚重達118.88克拉、天然未經加熱處理的「緬甸皇家藍」藍寶石，是蘇富比20年來最碩大的一枚「緬甸皇家藍」藍寶石。本季珠寶專場共118件拍品，除了大克拉的珍稀寶石、帝王綠翡翠、也將提供多件自知名珠寶品牌的經典設計。

除了上百克拉的藍寶鑽戒，另一枚焦點則是重4.84克拉的艷彩藍色內部無瑕鑽石鑽戒，估價5500萬港元起。珍稀寶石中，近年來身價持續上揚的紅寶石，則有一枚6.41克拉天然「緬甸鴿血紅」紅寶石鑽戒，由 Forms 設計鑲嵌，色濃迷人。而接續春拍的翡翠珠寶佳績，本季也有一系列「帝王綠」等級翡翠，也就是即「Type A」級別翡翠中的極品，其色調鮮濃翠綠，且晶瑩剔透，其中一條天然 「帝王綠」翡翠珠寶鑽石項鍊為系列領銜之作，備受矚目。 蘇富比本季推出一枚重118.88克拉天然未經加熱「緬甸皇家藍」藍寶石鑽戒，估價待詢。圖／蘇富比提供 一枚6.41克拉天然「緬甸鴿血紅」紅寶石配鑽石戒指，由Forms設計鑲嵌，估價1700萬港元起。圖／蘇富比提供 天然 「帝王綠」翡翠珠寶鑽石項鍊，估價待詢。圖／蘇富比提供 蘇富比本季推出一枚重118.88克拉天然未經加熱「緬甸皇家藍」藍寶石鑽戒，估價待詢。圖／蘇富比提供 一枚重達102.39克拉D色無瑕橢圓形鑽石將以底價方式於10月5日上拍。圖／蘇富比提供