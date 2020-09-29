限時12天！晶華「爐烤肋眼牛」980元吃到飽

為慶祝30周年，晶華酒店自9月30日起，於azie中庭餐廳限時12天推出「爐烤肋眼牛」的吃到飽活動，每人1,240元，就可以無限品嚐美國Choice等級的肋眼牛，若加入晶華會的免費會員，則立即可享980元的優惠價，現省260元，適合肉食愛好者大口享受美味。

「爐烤肋眼牛」是晶華酒店代表性的菜色之一。選用重約9公斤的肋眼部位作為主角，經濕式熟成並以黑胡椒、海鹽提味後，再以烤爐分段加熱，藉此控溫控濕、靜置降溫等手法，創造出外酥內嫩的甘甜滋味與多汁口感。上餐時，也會將整塊的爐烤牛肉放置於專用保溫餐車中，推至客人桌邊後再行分切。除了館內餐廳供應之外，每年感恩節、聖誕節或過年時，爐烤肋眼牛也是酒店的熱門外帶料理。

9月30日至10月11日期間，azie限時推出「爐烤肋眼牛．無限挑戰」的吃到飽套餐優惠。套餐中包含沙拉、湯品與甜點，並且可無限加點肋眼牛，每人1,240元，凡至晶華會官網加入會員，即可享980元的優惠價。若於azie餐廳單點爐烤肋眼牛，每份則為820元。