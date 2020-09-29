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全換上性感豹紋圖騰！YSL耶誕彩妝曝光 唇膏還上新色

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
YSL 性感豹動聖誕彩妝全系列限量上市。圖／YSL提供
YSL 性感豹動聖誕彩妝全系列限量上市。圖／YSL提供

入秋時節，天氣也漸漸開始轉涼，帶動美感的時刻到來。YSL將性感瞬間「豹發」，推出2020年限量彩妝，包括彩盤、小金管唇膏、香水等都換上豹紋圖騰，點亮耶誕節的性感豹動時刻。

1982年「豹紋」首度出現在YSL的時裝上，直到現在，仍可見豹紋圖騰元素點亮每件設計與帶給女性更神秘的爆發性，豹紋也成為YSL的代表圖騰，更代表著女性獨有的個人魅力。

「性感豹動」用狂野引領彩妝新時尚風格，YSL限量2020耶誕彩妝，讓熱情與神秘共存的豹紋圖騰，襯著紅色合身，鑲嵌金色YSL LOGO將質感注入時尚元素，將耶誕歡愉一同帶到愛的人身邊吧。限量版彩妝推出兩款共8色唇膏、10色限量彩盤、明采筆、打亮氣墊粉餅及兩款香水，皆換上了閃亮豹紋新衣，其中唇膏有6款新色、2款限量色回歸。

YSL情挑誘光水唇膏／性感豹動紋版

 大家熟悉的「小金管」華麗換上黑色豹紋的外衣，無論何時補妝，都會變成大家的焦點，更成為了每個想要爆發的美妝控們的時尚配件，推出4色新色，原生母胎裸粉美唇、自然可愛寶寶色#139「蜜桃豹動」；潤澤透亮的玫瑰色＃140「粉紅引豹」，冰涼冷調的像飲用一杯草莓紅茶＃141「草莓豹擊」；像戀人之吻的清透光潤的果凍櫻花粉＃142「櫻花風豹」。

YSL奢華緞面唇膏／性感豹動紋版

閃耀華麗的光芒，就像高貴的珠寶配飾，並有著YSL的LOGO點綴設計，專為雙唇打造濃郁又飽滿的動人時刻，美妝收藏控不可錯過。火熱豔紅的「＃1火熱引豹」、帶著土棕色調的赤茶紅橘「#83 狂野磚紅」，兩款限量回歸色是目前最受矚目的。

YSL恆久完美打亮氣墊粉餅／性感豹動紋版

自推出就有許多明星與粉絲都喜愛的恆久完美氣墊粉餅，在耶誕限量版中，換上時髦又亮麗的金色豹紋圖騰，如同在黑夜中的猛獸有著強烈慾望的猛撲，細緻的粉質與服貼度，以玫瑰金輕鬆提亮肌膚，透出耀眼光彩。

YSL性感豹動彩妝盤

10色彩妝盤以優雅質感的黑紅色豹紋圖騰，加上金邊滾邊的SL CASSANDRE LOGO彩盤，色彩每格都是精準調色，為雙眼、修容、深邃都能輕易打造，想要氣質高貴、耀眼神秘輕鬆駕馭。

YSL超模聚焦明采筆／性感豹動紋版

被譽為打光神器的超模聚焦明采筆，當然也穿上的黑色豹紋；「自由不羈淡香精」和「慾望巴黎淡香精」也同樣換上時髦的外衣，想要耶誕節給情人節一個不一樣的驚喜嗎？趁這一波的限量商品入手是最好時機。

YSL聖誕限量彩妝，一起引豹妳的個人魅力。記者劉小川／攝影
YSL聖誕限量彩妝，一起引豹妳的個人魅力。記者劉小川／攝影
YSL性感豹動聖誕倒數日曆／12,500元／12月1日上市。圖／YSL提供
YSL性感豹動聖誕倒數日曆／12,500元／12月1日上市。圖／YSL提供
回歸色調土棕色調的赤茶紅橘＃83「狂野磚紅」。記者劉小川／攝影
回歸色調土棕色調的赤茶紅橘＃83「狂野磚紅」。記者劉小川／攝影
像戀人之吻的清透光潤的果凍櫻花粉＃142「櫻花風豹」。記者劉小川／攝影
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YSL限量慾望巴黎淡香精性感豹動版／50ML／4,000元。圖／YSL提供
YSL限量慾望巴黎淡香精性感豹動版／50ML／4,000元。圖／YSL提供
YSL限量自由不羈淡香精性感豹動紋版／50ML／4,400元。圖／YSL提供
YSL限量自由不羈淡香精性感豹動紋版／50ML／4,400元。圖／YSL提供
YSL性感豹動禮盒／1,350元／11月5日上市。圖／YSL提供
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