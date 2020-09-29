連假無法遊日改逛SOGO和風節 滿千「SOU・SOU」帶回家

今年中秋、國慶連假無法再像往年一樣安排假期出國，連假商機將集中大爆發。百貨日本展始祖SOGO秋季和風節於中秋連假前夕在台北忠孝店12樓展開，現場集結近70家品牌，共46家美食為最大宗，要來犒賞民眾無法遊日的味蕾。為了呈現原汁原味美味，現場有13家實演好料出攤，SOGO指出，共有14名日籍人士為了日本展，還是願意來台隔離14天至開展前一天才出關。

初登場美食共有6家，包括來自橫濱的人氣披薩「和ITALIAN PINO」，品牌職人松下義明每日在現場桿製餅皮、現場製作各式口味披薩，當中特製水果披薩是店家推薦首選。

來自日本三重牛排店家「九門堂」，除了牛排選擇外，還帶來香甜肉汁的招牌炸牛肉漢堡。和風展缺少不了的鯛魚燒，這回由東京「えびす屋」帶來紅豆、牛奶、芋頭、宇治金時等鯛魚燒。微涼初秋，最適合來碗「山形心心」二郎系男氣拉麵，澎湃的蔬菜山加上厚切叉燒肉，搭配Q彈麵條跟濃厚湯頭，熱呼呼一口吃下最痛快。

特色甜點、伴手禮這回也有新鮮貨，福岡充滿特色的「二○加煎餅」限量販售，造型發想源於鄉土藝術表演者配戴的半面具，餅面上還有各種表情。來自岡山「水果王國」的「山柿庵」，將柿乾去掉種子、層層疊放，捲起固定做成日柿捲餅，切片品嚐每口都能吃到柿子的自然香甜；另外也帶來岡山招牌特產白桃製成的KAKIKO白桃口味果凍。