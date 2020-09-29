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連假無法遊日改逛SOGO和風節 滿千「SOU・SOU」帶回家

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO和風節即日起至10/11在忠孝館12樓舉辦，並推出一系列SOU・SOU聯名卡友禮。
SOGO和風節即日起至10/11在忠孝館12樓舉辦，並推出一系列SOU・SOU聯名卡友禮。

今年中秋、國慶連假無法再像往年一樣安排假期出國，連假商機將集中大爆發。百貨日本展始祖SOGO秋季和風節於中秋連假前夕在台北忠孝店12樓展開，現場集結近70家品牌，共46家美食為最大宗，要來犒賞民眾無法遊日的味蕾。為了呈現原汁原味美味，現場有13家實演好料出攤，SOGO指出，共有14名日籍人士為了日本展，還是願意來台隔離14天至開展前一天才出關。

初登場美食共有6家，包括來自橫濱的人氣披薩「和ITALIAN PINO」，品牌職人松下義明每日在現場桿製餅皮、現場製作各式口味披薩，當中特製水果披薩是店家推薦首選。

來自日本三重牛排店家「九門堂」，除了牛排選擇外，還帶來香甜肉汁的招牌炸牛肉漢堡。和風展缺少不了的鯛魚燒，這回由東京「えびす屋」帶來紅豆、牛奶、芋頭、宇治金時等鯛魚燒。微涼初秋，最適合來碗「山形心心」二郎系男氣拉麵，澎湃的蔬菜山加上厚切叉燒肉，搭配Q彈麵條跟濃厚湯頭，熱呼呼一口吃下最痛快。

特色甜點、伴手禮這回也有新鮮貨，福岡充滿特色的「二○加煎餅」限量販售，造型發想源於鄉土藝術表演者配戴的半面具，餅面上還有各種表情。來自岡山「水果王國」的「山柿庵」，將柿乾去掉種子、層層疊放，捲起固定做成日柿捲餅，切片品嚐每口都能吃到柿子的自然香甜；另外也帶來岡山招牌特產白桃製成的KAKIKO白桃口味果凍。

今年和風展，SOGO特別與京都印花設計品牌「SOU・SOU」首度合作，卡友指定期間消費滿千元，就送環保餐具組、時尚玻璃瓶、花開直傘等質感生活好物。

初登場「三重九門堂」炸牛肉漢堡排每個售價100元。圖／SOGO提供
初登場「三重九門堂」炸牛肉漢堡排每個售價100元。圖／SOGO提供
SOGO和風節即日起至10/11在忠孝館12樓舉辦。圖／SOGO提供
SOGO和風節即日起至10/11在忠孝館12樓舉辦。圖／SOGO提供
初登場「橫濱和ITALIAN PINO」水果披薩每份售價520元。圖／SOGO提供
初登場「橫濱和ITALIAN PINO」水果披薩每份售價520元。圖／SOGO提供
初登場「東京えびす屋」鯛魚燒每個售價50元。記者江佩君／攝影
初登場「東京えびす屋」鯛魚燒每個售價50元。記者江佩君／攝影
初登場「福岡二○加煎餅」，售價390元/3片*4盒。記者江佩君／攝影
初登場「福岡二○加煎餅」，售價390元/3片*4盒。記者江佩君／攝影
初登場「山柿庵」KAKIKO白桃口味果凍210g售價300元。圖／SOGO提供
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日本 連假 品牌

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