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連假周年慶大戰！新光三越「線上線下」24小時不打烊

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
中秋連假首日，10月1日起新光三越同步展開線上線下周年慶。記者江佩君／攝影
中秋連假首日，10月1日起新光三越同步展開線上線下周年慶。記者江佩君／攝影

中秋連假首日重頭戲、新光三越周年慶10月1日展開，首波由百貨景氣指標店台北南西店與桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南中山、高雄三多共6店北中南同步登場。今年周年慶除了化妝品單筆滿2千送2百，全館滿千送百門檻更從5千「首度」大降至單筆滿3千送3百，滿千送百回饋禮券還可直接透過App一秒兌換，讓消費者今年更輕鬆賺禮券。

新光三越透過百貨實體通路與App，啟動線上線下周年慶24小時不打烊，讓消費者不受時間限制自在購物。今年因疫情無法出國，集中國內消費讓百貨業看好「不出國商機」，今年周年慶新光三越打出「不用出國買遍世界」口號，除了國際精品貨量集中台灣，更端出原本只在飛機上銷售的「化妝品航空限定版」，以及品牌今年下殺力道誠意十足，加上滿千送百回饋要讓消費者買得比免稅店更優惠，日常消耗保養品趁周年慶一次買足最划算。

趁周年慶購入年度話題新品是最好時機，3C與生活家電夯品有iStore的Apple Watch S6、dyson全新上市Digital Slim Extra無線吸塵器與上市一個月全台熱賣超過3萬支的無線筋膜按摩槍、蒸氣烘烤箱等。一件百搭的皮外套是秋冬必需品，ALLSAINTS亞洲限定簡約騎士皮夾克享64折、復古格紋西裝與各大運動品牌話題潮鞋都是搶手新品。隨著9月新制上路，2歲以下兒童乘車規定使用「後向式」安全座椅，也是新手爸媽詢問度飆升的商品。

搶先實體周年慶，10月1日起上午10點起打開新光三越App就能秒搶周年慶優惠商品，並連續14天推出品牌日獨家價夯品，線上購物同享周年慶滿千送百禮券回饋，也可自由選擇到店取貨或宅配到家。今年擴大五大主題專區，包括線上周年慶首度推出「超級品牌日」，首波連續14天號召16大品牌馬拉松接力，推出當日限定優惠價。10月1日首日有品木宣言靈芝水價值5,400元，54折特價2,925元。10月2日由雅詩蘭黛全新小棕瓶接力，推出首度下殺到71折的全方位修護能量組。10月3日由蘭蔻小黑瓶接著推出56折的獨家回饋；10月11日COACH推出41折起的時尚包款1+1精選組合。

周年慶卡友禮也是會員期待重點，今年與超人氣寶可夢推出獨家聯名，一系列皮卡丘、伊布、胖丁、小火龍、傑尼龜等超過40款周邊，號召寶可夢迷一起到新光三越抓寶蒐集。

App線上周年慶10/10限定，倩碧水磁場家庭號雙瓶組價值12,800元，34折特價4,300元。圖／新光三越提供
App線上周年慶10/10限定，倩碧水磁場家庭號雙瓶組價值12,800元，34折特價4,300元。圖／新光三越提供
周年慶第一波指定銀行卡友禮，寶可夢直傘。圖／新光三越提供
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ALLSAINTS Bailey亞洲限定限量簡約騎士皮夾克原價21,300元，特價13,800元。圖／新光三越提供
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周年慶第一波卡友禮，寶可夢方形玻璃保鮮盒。圖／新光三越提供
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App線上周年慶10/1限定，品木宣言年度狂粉組—來一手靈芝水價值5,400元，54折特價2,925元。圖／新光三越提供
App線上周年慶10/1限定，品木宣言年度狂粉組—來一手靈芝水價值5,400元，54折特價2,925元。圖／新光三越提供
App線上周年慶10/7限定，iStore Airpods時尚穿戴組合（AirPods Pro+AirPods） 原價13,280元，特價10,990元。圖／新光三越提供
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ASICS JAPAN S經典運動休閒鞋原價2,580元，特價2,060元。圖／新光三越提供
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App線上周年慶10/2限定，雅詩蘭黛全方位修護能量組價值7,220元，64折特價4,635元。圖／新光三越提供
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App線上周年慶10/3限定，蘭蔻超未來肌因賦活露115ml 價值11,500元，56折特價6,480元。
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Homedics專業級無線筋膜按摩槍原價9,880元，獨家價6,990元。圖／新光三越提供
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周年慶 品牌 新光三越

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