連假周年慶大戰！新光三越「線上線下」24小時不打烊

中秋連假首日重頭戲、新光三越周年慶10月1日展開，首波由百貨景氣指標店台北南西店與桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南中山、高雄三多共6店北中南同步登場。今年周年慶除了化妝品單筆滿2千送2百，全館滿千送百門檻更從5千「首度」大降至單筆滿3千送3百，滿千送百回饋禮券還可直接透過App一秒兌換，讓消費者今年更輕鬆賺禮券。

新光三越透過百貨實體通路與App，啟動線上線下周年慶24小時不打烊，讓消費者不受時間限制自在購物。今年因疫情無法出國，集中國內消費讓百貨業看好「不出國商機」，今年周年慶新光三越打出「不用出國買遍世界」口號，除了國際精品貨量集中台灣，更端出原本只在飛機上銷售的「化妝品航空限定版」，以及品牌今年下殺力道誠意十足，加上滿千送百回饋要讓消費者買得比免稅店更優惠，日常消耗保養品趁周年慶一次買足最划算。

趁周年慶購入年度話題新品是最好時機，3C與生活家電夯品有iStore的Apple Watch S6、dyson全新上市Digital Slim Extra無線吸塵器與上市一個月全台熱賣超過3萬支的無線筋膜按摩槍、蒸氣烘烤箱等。一件百搭的皮外套是秋冬必需品，ALLSAINTS亞洲限定簡約騎士皮夾克享64折、復古格紋西裝與各大運動品牌話題潮鞋都是搶手新品。隨著9月新制上路，2歲以下兒童乘車規定使用「後向式」安全座椅，也是新手爸媽詢問度飆升的商品。

搶先實體周年慶，10月1日起上午10點起打開新光三越App就能秒搶周年慶優惠商品，並連續14天推出品牌日獨家價夯品，線上購物同享周年慶滿千送百禮券回饋，也可自由選擇到店取貨或宅配到家。今年擴大五大主題專區，包括線上周年慶首度推出「超級品牌日」，首波連續14天號召16大品牌馬拉松接力，推出當日限定優惠價。10月1日首日有品木宣言靈芝水價值5,400元，54折特價2,925元。10月2日由雅詩蘭黛全新小棕瓶接力，推出首度下殺到71折的全方位修護能量組。10月3日由蘭蔻小黑瓶接著推出56折的獨家回饋；10月11日COACH推出41折起的時尚包款1+1精選組合。