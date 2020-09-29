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限時1天！Yahoo奇摩拍賣10月1日全平台交易手續費0元
Yahoo奇摩拍賣9月歡慶19周年，周年慶開跑訂單周成長近5倍，為了力挺台灣中小企業、吸引更多新賣家進駐，Yahoo奇摩拍賣宣布將於10月1日推出限時1天的全平台交易手續費0元，另外也提供App 0元廣告天天領及加值廣告全面88折、精品賣家特定加值廣告限時79折等優惠，並持續推動每月11、22日快閃免運活動，協助賣家吸客衝業績。Yahoo奇摩超級商城新店進駐平台的「振興優惠方案」則宣布加碼延長至12月31日，新進駐店家可享2年開店優惠價18,800元，平均每天26元即可快速開啟電商生意。
Yahoo奇摩拍賣目前全站免刊登費、商品無刊期、交易手續費維持1.49％（每筆交易最高收取149元），信用卡處理費為2％。
今年Yahoo奇摩拍賣攜手萊爾富祭出多波免運活動，帶動超過6萬名賣家開通萊爾富免運服務，累積萊爾富免運商品量達數千萬件，並於每月11、22日推出萊爾富快閃免運無上限的優惠活動，帶動9月22日訂單數較平日飆升23倍，創下今年訂單量單日新高紀錄。
Yahoo奇摩拍賣持續以科技創新優化平台體驗，強化賣家社群營運，推出可一對多發送訊息的「粉絲通」，無縫整合「折扣碼」推播設定，協助賣家轉單，4月至今僅透過粉絲通促動成交的業績就已破億，並啟用Yahoo奇摩拍賣輕鬆付價金保管服務，創造更安全便利的交易環境。
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