【2020周年慶】三宅一生、D&G、Narciso香水組合必入手
香迷們看過來，集結三宅一生、DOLCE & GABBANA、Narciso Rodriguez等三大品牌的資生堂香水專櫃，在2020周年慶也同步推出優惠，許多款香水都祭出買香水，送小香水、沐浴膠與香氛乳等，滿足不同香迷們需求。
三宅一生新推出兩款香水，包括女性的初蜜淡香精、男性的峰暴男性淡香水，也率先搭配特惠組，買有著清新木質調的初蜜淡香精90ml，就送10ml小香與三宅一生品牌肩背包，周慶首四日加贈三宅一生渼體乳100ml，特價4,050元；買有火山活力香調的峰暴男性淡香水100ml，送一生之水男性沐浴膠200ml，首四日加送峰暴男香4ml，特價3,150元。
三宅一生最經典的一生之水，買女香100ml，送三宅一生沐浴露75ml、一生之水女香10m，特價3,650元；另外日前在日本推出就很轟動的氣墊蜜，則是購買任一特惠組，就能用950元加價購一生之水／昇華／玫瑰玫瑰香氛氣墊蜜20ml。
DOLCE & GABBANA新上市的王者之耀男香，也提早推出優惠組，買王者之耀淡香精100ml或王者之心香水100ml，送王者之耀淡香精7.5ml、王者之心沐浴膠75ml與王者之耀男性方形隨身包，特價3,300～3,650元。
女香則推薦必入手Light Blue Intense，買Light Blue香水100ml或Light Blue Intense淡香精100ml，送淡香精4.5ml、Light Blue香水4.5ml、Light Blue化妝包，特價3,300～3,500元。
Narciso Rodriguez新女香晨光琥珀，以琥珀及依蘭依蘭，為優雅中增添夏日火花，買晨光琥珀淡香精90ml，送10ml，首四日加贈晨光琥珀淡香精4ml與蜜糖隨身鏡化妝包；；另款買淡香精100ml，送For Her渼體乳75ml與品牌香水10ml，首四日再加贈品牌香水10ml。
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