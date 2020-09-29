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【2020周年慶】三宅一生、D&G、Narciso香水組合必入手

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Narciso Rodriguez晨光琥珀組：晨光琥珀淡香精 90ml、晨光琥珀淡香精 10ml，首四日加贈晨光琥珀淡香精 4ml、蜜糖隨身鏡化妝包，價值5,650元、特價4,000元。圖／資生堂提供
Narciso Rodriguez晨光琥珀組：晨光琥珀淡香精 90ml、晨光琥珀淡香精 10ml，首四日加贈晨光琥珀淡香精 4ml、蜜糖隨身鏡化妝包，價值5,650元、特價4,000元。圖／資生堂提供

香迷們看過來，集結三宅一生、DOLCE & GABBANA、Narciso Rodriguez等三大品牌的資生堂香水專櫃，在2020周年慶也同步推出優惠，許多款香水都祭出買香水，送小香水、沐浴膠與香氛乳等，滿足不同香迷們需求。

三宅一生新推出兩款香水，包括女性的初蜜淡香精、男性的峰暴男性淡香水，也率先搭配特惠組，買有著清新木質調的初蜜淡香精90ml，就送10ml小香與三宅一生品牌肩背包，周慶首四日加贈三宅一生渼體乳100ml，特價4,050元；買有火山活力香調的峰暴男性淡香水100ml，送一生之水男性沐浴膠200ml，首四日加送峰暴男香4ml，特價3,150元。

三宅一生最經典的一生之水，買女香100ml，送三宅一生沐浴露75ml、一生之水女香10m，特價3,650元；另外日前在日本推出就很轟動的氣墊蜜，則是購買任一特惠組，就能用950元加價購一生之水／昇華／玫瑰玫瑰香氛氣墊蜜20ml。

DOLCE & GABBANA新上市的王者之耀男香，也提早推出優惠組，買王者之耀淡香精100ml或王者之心香水100ml，送王者之耀淡香精7.5ml、王者之心沐浴膠75ml與王者之耀男性方形隨身包，特價3,300～3,650元。

女香則推薦必入手Light Blue Intense，買Light Blue香水100ml或Light Blue Intense淡香精100ml，送淡香精4.5ml、Light Blue香水4.5ml、Light Blue化妝包，特價3,300～3,500元。

Narciso Rodriguez新女香晨光琥珀，以琥珀及依蘭依蘭，為優雅中增添夏日火花，買晨光琥珀淡香精90ml，送10ml，首四日加贈晨光琥珀淡香精4ml與蜜糖隨身鏡化妝包；；另款買淡香精100ml，送For Her渼體乳75ml與品牌香水10ml，首四日再加贈品牌香水10ml。

買DOLCE & GABBANA Light Blue 香水 100ml或Light Blue Intense 淡香精100ml，送送淡香精4.5ml、Light Blue香水4.5ml、Light Blue化妝包，價值4,650～4,850元、特價3,300～3,500元。圖／資生堂提供
買DOLCE & GABBANA Light Blue 香水 100ml或Light Blue Intense 淡香精100ml，送送淡香精4.5ml、Light Blue香水4.5ml、Light Blue化妝包，價值4,650～4,850元、特價3,300～3,500元。圖／資生堂提供
三宅一生經典女香組：一生之水女香100ml、三宅一生沐浴露 75ml、一生之水女香 10ml，價值5,250元、特價3,650元。圖／資生堂提供
三宅一生經典女香組：一生之水女香100ml、三宅一生沐浴露 75ml、一生之水女香 10ml，價值5,250元、特價3,650元。圖／資生堂提供
Narciso Rodriguez純粹繆思組：純粹繆思淡香精 100ml、For Her 渼體乳 75ml、品牌香水 10ml，首四日加贈品牌香水 10ml，價值6,700元、特價4,100元。圖／資生堂提供
Narciso Rodriguez純粹繆思組：純粹繆思淡香精 100ml、For Her 渼體乳 75ml、品牌香水 10ml，首四日加贈品牌香水 10ml，價值6,700元、特價4,100元。圖／資生堂提供
三宅一生初蜜女香組：初蜜淡香精 90ml、品牌香水 10ml、三宅一生品牌肩背包，首四日加贈三宅一生渼體乳 100ml，價值6,550元、特價4,050元。圖／資生堂提供
三宅一生初蜜女香組：初蜜淡香精 90ml、品牌香水 10ml、三宅一生品牌肩背包，首四日加贈三宅一生渼體乳 100ml，價值6,550元、特價4,050元。圖／資生堂提供
三宅一生香水周年慶優惠。圖／資生堂提供
三宅一生香水周年慶優惠。圖／資生堂提供
三宅一生峰暴男香組：峰暴男性香水 100ml、一生之水男性沐浴膠 200ml，首四日加贈峰暴男香4ml，價值5,500元、特價3,150元。圖／資生堂提供
三宅一生峰暴男香組：峰暴男性香水 100ml、一生之水男性沐浴膠 200ml，首四日加贈峰暴男香4ml，價值5,500元、特價3,150元。圖／資生堂提供
買三宅一生特惠組，可加購：一生之水／昇華／玫瑰玫瑰香氛氣墊蜜20ml，加購價950元。圖／資生堂提供
買三宅一生特惠組，可加購：一生之水／昇華／玫瑰玫瑰香氛氣墊蜜20ml，加購價950元。圖／資生堂提供
買DOLCE & GABBANA王者之耀淡香精 100ml或王者之心香水100ml，送王者之耀淡香精 7.5ml、王者之心沐浴膠75ml、王者之耀男性方形隨身包，價值4,950～5,300元、特價3,300～3,650元。圖／資生堂提供
買DOLCE & GABBANA王者之耀淡香精 100ml或王者之心香水100ml，送王者之耀淡香精 7.5ml、王者之心沐浴膠75ml、王者之耀男性方形隨身包，價值4,950～5,300元、特價3,300～3,650元。圖／資生堂提供

品牌 周年慶

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