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王心恬站台全球首間互動式滑雪概念店 自曝最怕「裝備不夠齊全」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
名模王心恬（中）現身J.Lindeberg全球首間互動式滑雪概念店，一同演繹秋冬新款外套。圖／J.Lindeberg提供
名模王心恬（中）現身J.Lindeberg全球首間互動式滑雪概念店，一同演繹秋冬新款外套。圖／J.Lindeberg提供

喜歡滑雪，甚至還自己設計Snowboard的名模王心恬，現身J.Lindeberg的虛實互動概念快閃店，侃侃而談在疫情前，她征戰各大雪場的心得。

瑞典時尚品牌J.Lindeberg從即日起到11月4日為主，在台北新光三越百貨A9館一樓，打造全球首間互動式滑雪概念店。除了提供各式新款的滑雪禦寒服飾裝備之外，最有話題的就是可以在店中透過VR裝置，體驗虛實的滑雪，連受邀的名模王心恬在操作後也說「真的很像，而且會讓人腳軟」。從2012年開始就愛上滑雪的王心恬，透露自己不是追求要挑戰高難度或是突破個人紀錄，「跟潛水一樣，就是在滑雪的時候，能夠看看風景，體會其中的樂趣」。而且自曝砸大錢買下多塊分別針對不同功能的滑雪板，最怕的事情就是「雪況不佳，玩起來不盡興」。

瑞典時尚品牌J.Lindeberg從即日起到11月4日為主，在台北新光三越百貨A9館一樓，打造全球首間互動式滑雪概念店。圖／J.Lindeberg提供
瑞典時尚品牌J.Lindeberg從即日起到11月4日為主，在台北新光三越百貨A9館一樓，打造全球首間互動式滑雪概念店。圖／J.Lindeberg提供

而提到在之前各個雪場的經驗，王心恬提到會擔心「裝備不夠齊全」、或是「迷路」，所以出發前都會再三的確認當地的情況。所以，耳聞J.Lindeberg的全系列外套，都具備了RECCO®搜救感應裝置，可在意外發生時，協助救難人員快速確認位置時，王心恬也表示「這真的很重要」。概念店除了互動裝置之外，還提供了多款限定外套，並且採用了比GORE-TEX更具透氣、輕量和抗磨、耐久性的Dermizax素材來製成。值得一提的是，部分羽絨外套，還使用由人道取得的動物絨毛，可掃描衣服上的QRCODE來得知服裝製程與來歷。

J.Lindeberg Todd Down Ski印花夾克32,800元。圖／J.Lindeberg提供
J.Lindeberg Todd Down Ski印花夾克32,800元。圖／J.Lindeberg提供

J.Lindeberg Rick Ski夾克27,800元。圖／J.Lindeberg提供
J.Lindeberg Rick Ski夾克27,800元。圖／J.Lindeberg提供

J.Lindeberg Crysstal Down Ski夾克38,800元。圖／J.Lindeberg提供
J.Lindeberg Crysstal Down Ski夾克38,800元。圖／J.Lindeberg提供

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