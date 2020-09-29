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Levi's聯手樂高、niko and...與「王子麵」合作 童年回憶都在這裡了！
重新詮釋兒時回憶，也是「復古」的一種手段，所以LEVI'S決定攜手積木玩具的霸主樂高（LEGO）推出聯名系列；而日系品牌nico and...為慶祝來台3周年，則是找來零食界的天王「王子麵」合作，創造帶有懷舊感的潮T與生活雜貨。
這一次的LEVI'S與LEGO聯名系列，加入首次發行的獨家「LEGO柔韌底板」，消費者可使用今年推出的花磚概念LEGO DOTS豆豆樂顆粒，扣上底板，塑造出具有獨特設計的個人服飾單品。LEGO柔韌底板如同客製化布章，鑲嵌在復古石洗LEVI'S牛仔夾克、女款短版老爹夾克、501®93直筒牛仔褲，以及各式連帽上衣、及配件等，而且會隨場品皆附上聯名的110個 LEGO DOTS豆豆樂顆粒。同時，LEVI'S的客製2.0 PRINT SHOP也提供期間限定的樂高主題圖案，備有多款經典人偶角色可以選擇，進行印製個人專屬T恤。
登台三周年的nico and...則是邀請到已經陪伴大家50個年頭的台灣速食麵品牌王子麵合作，這也是王子麵首次與服飾品牌跨界。niko and … 特別將深植人心王子麵的經典形象一改，推出總計16款商品包含雜貨以及服飾。像是長袖T恤、小王子LOGO棒球帽，在袖口和背後的設計把小王子的經典帽子融合niko and … 的標誌，讓復古也能玩潮流感。同時，為了王子麵聯名系列，還在niko and …的門市提供體驗DIY絹印帆布包，而且消費者熟悉的經典原味小王子麵零食，現在也以全新包裝在多個零售通路上販售。
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