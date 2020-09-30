台灣防疫科技閃耀國際 ELECLEAN e立淨獲列WHO全球抗疫創新科技

日前世界衛生組織（WHO）於其官方網站，公布全球各地因應對抗新冠肺炎（COVID-19），所開發出的創新科技，其中包含各類型技術，像是疫情監控、控制、追蹤或是風險控管等科技，而台灣工研院新創公司ELECLEAN創淨科技，獨創只需加水通電，就可即時製造「高活性氧抗菌液」的獨家專利技術，亮眼技術脫穎而出，被WHO選列為對抗新冠肺炎的創新科技之一。

創淨科技除了「隨身型」、「桌上型」e立淨外，更於今年推出「分享型」e立淨及「ELECLEAN 360場域型智能潔淨系統」，跨足家電及工商用領域、為企業及社會防疫把關，將前瞻抗疫創新科技從個人、家庭，延伸至工商業及公共場域應用，創造出全方位的多元防疫產品。而工業型e立淨亦可衍生應用於農業、畜牧業(豬、雞、鴨等)及工廠製程及環境污染控制等應用，顯見此技術可多方面應用於不同抗疫情境，因此被WHO選列為重要抗疫創新科技之一，亮眼技術也成為台灣抗疫技術之光！

工研院新創公司ELECLEAN創淨科技，創立三年以來，致力於應用前瞻電化學科技，擁有34項國際專利，提供給社會大眾更安全、更強效、更經濟、更便利的多元抗菌產品，獨特只需「水+電」的產品，目前產品更已銷售至日本、泰國、馬來西亞、港澳、印尼、土耳其、荷蘭、法國、澳洲等十餘國家，獨家的專利科技在疫情期間獲得各國消費者的青睞外，更吸引各大國際媒體的關注和報導！

作為台灣抗菌創新科技品牌，創辦人陳建宏博士分享：「過去深入災區救災，有感於衛生環境與經濟條件會大幅限制民眾抗菌用品的選擇，也可能會因為長期使用含有化學添加物的抗菌類產品，造成過敏、乾癢不適等問題，深刻體悟即時方便、高效安全性的抗菌液製造系統至關重要！因此水通電產生高活性氧(含過氧化氫、氫氧自由基等強氧化劑)抗菌液的獨一無二的原創產品應運而生！抗菌力不但可高達99%，且不會有副產物產生，原料是水相當安全，且經濟實惠，使用上也相當便利。

此次創淨ELECLEAN被WHO獲選為全球抗疫新創科技之一，是台灣科技及新創界的榮耀，期待這項技術，未來可以持續被極大化應用於各種環境，且衍生創造出更多元的抗疫產品，讓ELECLEAN為全球抗疫盡一份心力！」