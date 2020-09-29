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這威士忌很瑞典 麥格瑞綠茶季節限量款

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
麥格瑞威士忌綠茶季節限量款，用八女煎茶、香棒焙茶、八女玉露、八女抹茶等4款日本茗茶來過桶。圖／酒心智庫提供
麥格瑞威士忌綠茶季節限量款，用八女煎茶、香棒焙茶、八女玉露、八女抹茶等4款日本茗茶來過桶。圖／酒心智庫提供

用綠茶來過桶？有沒有在開玩笑？沒有！瑞典人是玩真的。

來自瑞典的麥格瑞（Mackmyra）威士忌，繼推出全世界第一款AI人工智慧威士忌「麥格瑞AI:01 Intelligens」，由AI人工智慧來擔任首席調酒師之後；麥格瑞再度發表全新創作麥格瑞綠茶（Grönt Te）季節限量款威士忌。

這款挑戰人們對威士忌想像極限的全新創作，是以八女煎茶、香棒焙茶、八女玉露、八女抹茶等4款日本茗茶，來為Oloroso雪莉桶進行潤桶，為酒體增添了溫文儒雅的辛香風味，並帶有一些草本綠茶、水果香氣和芬芳花香。

我們試著以印度烤雞肉佐番紅花優格，來搭配麥格瑞綠茶威士忌，以番紅花優格醃漬雞肉後，再淺刷一層烤肉醬，成功在綠茶的青蘋果香氣中，引出香甜蜂蜜尾韻。

位於瑞典的麥格瑞蒸餾廠創立於1999年，是全球最先進的威士忌蒸餾廠之一。2011年啟用全球首間環保智能垂直式威士忌蒸餾廠，建築高35公尺，在威士忌釀造過程中，能夠充分利用重力設計建築節省能源。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中秋品嚐麥格瑞威士忌，頗具北歐異國情調。圖／酒心智庫提供
中秋品嚐麥格瑞威士忌，頗具北歐異國情調。圖／酒心智庫提供
以麥格瑞的藍磨坊、綠茶、金礦、瑞典橡木等4款威士忌，進行烤肉搭配。圖／酒心智庫提供
以麥格瑞的藍磨坊、綠茶、金礦、瑞典橡木等4款威士忌，進行烤肉搭配。圖／酒心智庫提供
豬五花佐黑蒜味噌、印度烤雞肉佐番紅花優格、小牛肋排佐松露酸奶油（左起）。圖／酒心智庫提供
豬五花佐黑蒜味噌、印度烤雞肉佐番紅花優格、小牛肋排佐松露酸奶油（左起）。圖／酒心智庫提供

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