這威士忌很瑞典 麥格瑞綠茶季節限量款

用綠茶來過桶？有沒有在開玩笑？沒有！瑞典人是玩真的。

來自瑞典的麥格瑞（Mackmyra）威士忌，繼推出全世界第一款AI人工智慧威士忌「麥格瑞AI:01 Intelligens」，由AI人工智慧來擔任首席調酒師之後；麥格瑞再度發表全新創作麥格瑞綠茶（Grönt Te）季節限量款威士忌。

這款挑戰人們對威士忌想像極限的全新創作，是以八女煎茶、香棒焙茶、八女玉露、八女抹茶等4款日本茗茶，來為Oloroso雪莉桶進行潤桶，為酒體增添了溫文儒雅的辛香風味，並帶有一些草本綠茶、水果香氣和芬芳花香。

我們試著以印度烤雞肉佐番紅花優格，來搭配麥格瑞綠茶威士忌，以番紅花優格醃漬雞肉後，再淺刷一層烤肉醬，成功在綠茶的青蘋果香氣中，引出香甜蜂蜜尾韻。