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期間限定獨賣「奇異綠」雲朵包 BV遠東SOGO新店開幕

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
義大利時尚品牌BOTTEGA VENETA在台北遠東SOGO百貨復興館開設全新店鋪，提供期間限定獨賣奇異綠包款。圖／BOTTEGA VENETA提供
義大利時尚品牌BOTTEGA VENETA在台北遠東SOGO百貨復興館開設全新店鋪，提供期間限定獨賣奇異綠包款。圖／BOTTEGA VENETA提供

義大利時尚品牌BOTTEGA VENETA在台北遠東SOGO百貨復興館開設全新店鋪，以透視感貫穿整間專門店，空間看來通透寬敞舒適，搭配秋冬新品色彩整體也散發出一股藝術質感。

這次新櫃點以擴大延伸的櫥窗搭配上面刻印著品牌標誌性編織圖紋的水泥外框牆面，店內設計延續明亮主題，選用白色的牆面與白色樹脂地面組成，再藉由金箔牆面及陳列櫃放大空間感，加上亮面的藍色陳列收納櫃和暖色調軟墊皮革座椅點綴，呈現鮮明時尚氛圍。

更值得一提的是，這次為了歡慶新店開幕，品牌也特別於10月11日前於SOGO百貨復興館推出人氣包款雲朵包的奇異綠新款式POUCH 20，還有也換上同樣的顏色的MINI JODIE包，值得搶先收藏。另外也販售包包、小皮件、鞋履、眼鏡、香氛及女裝等各式單品。

奇異綠小牛皮POUCH 20，48,900元。圖／BOTTEGA VENETA提供
奇異綠小牛皮POUCH 20，48,900元。圖／BOTTEGA VENETA提供
撞色編織牛皮短夾，各16,800元。圖／BOTTEGA VENETA提供
撞色編織牛皮短夾，各16,800元。圖／BOTTEGA VENETA提供
店內設計延續明亮主題，選用白色的牆面與白色樹脂地面組成，再藉由金箔牆面及陳列櫃放大空間感，加上亮面的藍色陳列收納櫃和暖色調軟墊皮革座椅點綴，呈現鮮明時尚氛圍。圖／BOTTEGA VENETA提供
店內設計延續明亮主題，選用白色的牆面與白色樹脂地面組成，再藉由金箔牆面及陳列櫃放大空間感，加上亮面的藍色陳列收納櫃和暖色調軟墊皮革座椅點綴，呈現鮮明時尚氛圍。圖／BOTTEGA VENETA提供
檀香木編織MINI JODIE，55,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
檀香木編織MINI JODIE，55,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
SOGO復興館開幕獨家包-奇異綠編織MINI JODIE，55,100元，奇異綠小牛皮POUCH 20，48,900元。圖／BOTTEGA VENETA提供
SOGO復興館開幕獨家包-奇異綠編織MINI JODIE，55,100元，奇異綠小牛皮POUCH 20，48,900元。圖／BOTTEGA VENETA提供
義大利時尚品牌BOTTEGA VENETA在台北遠東SOGO百貨復興館開設全新店鋪。圖／BOTTEGA VENETA提供
義大利時尚品牌BOTTEGA VENETA在台北遠東SOGO百貨復興館開設全新店鋪。圖／BOTTEGA VENETA提供
義大利時尚品牌BOTTEGA VENETA在台北遠東SOGO百貨復興館開設全新店鋪。圖／BOTTEGA VENETA提供
義大利時尚品牌BOTTEGA VENETA在台北遠東SOGO百貨復興館開設全新店鋪。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEPOUCH 20，48,900元。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEPOUCH 20，48,900元。圖／BOTTEGA VENETA提供
奇異綠編織MINI JODIE，55,100元，
奇異綠編織MINI JODIE，55,100元，

品牌 義大利

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