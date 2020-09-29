搶攻團購商機！全家便利商店LINE社群電商「全+1行動購」上線

超商搶攻團購商機，全家便利商店推出「全+1行動購」社群電商平台，透過LINE將「全+1」LINE帳號加入好友並綁定全家便利商店會員，即可加入鄰近門市的LINE群組，10月15日起就可隨時搶購門市推出的特色團購商品，可在群組內透過My FamiPay線上支付，會員集點、發票存入都可一次搞定。即日起至12月31日全家便利商店會員使用LINE帳號成功綁定「全+1」，前30萬名可獲得Let's Café中杯拿鐵一杯，將於次月15號存入會員隨買跨店取帳戶。

全家便利商店自2017年開始經營LINE社群群組，透過群組互動並提供適合的商品進行團購，至今已有超過3,000間門市經營LINE社群。全家便利商店推出多款LINE團購限定商品，像是與台鐵聯名的經典滷大排單日銷售逾萬份，長期熱銷的大成雞腿排日銷千片以上，皆是群友限定購買、一般實體門市不會陳列的熱銷夯品。

全新推出的「全+1行動購」社群電商平台不僅可使用My FamiPay線上支付，更因已完成會員綁定，每筆團購訂單皆會自動累積會員點數，並將電子發票自動存入會員載具，提供更便利的購物體驗。10月15日起可透過「全+1行動購」平台加速團購流程，不僅多元商品擁有群組優惠價，還可透過線上付款、線下取貨，更能隨時掌握訂單狀況。