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搶攻團購商機！全家便利商店LINE社群電商「全+1行動購」上線
超商搶攻團購商機，全家便利商店推出「全+1行動購」社群電商平台，透過LINE將「全+1」LINE帳號加入好友並綁定全家便利商店會員，即可加入鄰近門市的LINE群組，10月15日起就可隨時搶購門市推出的特色團購商品，可在群組內透過My FamiPay線上支付，會員集點、發票存入都可一次搞定。即日起至12月31日全家便利商店會員使用LINE帳號成功綁定「全+1」，前30萬名可獲得Let's Café中杯拿鐵一杯，將於次月15號存入會員隨買跨店取帳戶。
全家便利商店自2017年開始經營LINE社群群組，透過群組互動並提供適合的商品進行團購，至今已有超過3,000間門市經營LINE社群。全家便利商店推出多款LINE團購限定商品，像是與台鐵聯名的經典滷大排單日銷售逾萬份，長期熱銷的大成雞腿排日銷千片以上，皆是群友限定購買、一般實體門市不會陳列的熱銷夯品。
全新推出的「全+1行動購」社群電商平台不僅可使用My FamiPay線上支付，更因已完成會員綁定，每筆團購訂單皆會自動累積會員點數，並將電子發票自動存入會員載具，提供更便利的購物體驗。10月15日起可透過「全+1行動購」平台加速團購流程，不僅多元商品擁有群組優惠價，還可透過線上付款、線下取貨，更能隨時掌握訂單狀況。
「全+1行動購」平台帳號除了可在已參與的全家便利商店門市LINE社團群組內點選加入之外，也可至鄰近已經營LINE群組的全家便利商店門市掃描QR Code後加入。除了前30萬名成功加入並綁定會員者可獲得Let's Café中杯拿鐵一杯之外，全家便利商店將會再於11月11日從已加入LINE群組的會員中抽出100杯中拿鐵5名、50杯中拿鐵10名、30杯中杯拿鐵100名。
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