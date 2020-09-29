4種「生牛肉河粉」99元！越南「飛機河粉」首進駐桃園

來自越南的百年老店「飛機河粉」，繼2019年10月正式登台之後，將於10月1日首度插旗桃園，進駐台茂購物中心。為慶祝新店開幕，前3日河粉可享「第2碗99元」的指定口味優惠，最高可省79元。

1920年於河內起家的飛機河粉，目前於胡志明市經營，至今已有百年歷史。由於創辦人每日戴著飛機圖案的帽子煮河粉，因此得名「飛機河粉」。2019年10月，飛機河粉首度登台，提供有傳統、咖哩、酸辣等湯頭，還有生牛肉、熟牛肉等不同的配料，並有涼拌青木瓜、越南炸雞等等越式小菜可供搭配。目前在台中、台北、新北等地均有分店。

飛機河粉將於10月1日進駐台茂購物中心，乃是桃園地區首間門市。10月1日至10月3日期間，凡點購任一口味河粉，再憑臉書活動截圖，即可享「生牛肉系列河粉99元」的優惠，包括有傳統生牛肉河粉、咖哩生牛肉河粉、酸辣生牛肉河粉，以及沙嗲生牛肉等4種選擇，單碗原價168～178元，最高現省79元。每日限量50碗，單筆消費限加購1碗，不適用於外帶及外送。