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念博士班、訓練台灣體操選手 瑞莎：「做這些事我很快樂」

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
LeSportsac於台北SOGO百貨忠孝館開設Pop-Up Store，特別邀請瑞莎站台展示秋冬全新系列設計。圖／LeSportsac提供
LeSportsac於台北SOGO百貨忠孝館開設Pop-Up Store，特別邀請瑞莎站台展示秋冬全新系列設計。圖／LeSportsac提供

紐約時尚休閒包款品牌LeSportsac即日起至10月4日在台北SOGO百貨忠孝館一樓圓形廣場開設Pop-Up Store，特別邀請瑞莎站台展示秋冬全新系列設計。從來沒有去過紐約的瑞莎看到現場許多創作靈感來自紐約的包款馬上被勾起想去紐約的慾望，也透露回家可能會上演女兒Nika跟她搶包的戲碼。

希望栽培更多優秀選手而成立了瑞星韻律體操協會的瑞莎，目前主要時間除了無酬指導台灣韻律體操選手之外，還就讀文化大學體育學系運動教練研究所博士班，今年暑假更受體育署邀請擔任韻律體操國家隊暑期集訓的總教練。談到紐約，她表示自己本來去年和今年都要帶選手去比賽，但去年因為自己有別的安排就無法同行，今年則是碰到疫情，錯過兩度去紐約的機會。「我最想去中央公園，想在秋天的時候跟孩子們去那邊野餐、慢跑。」言談之間完全把老公遺忘，想起後大笑說：「他也沒去過紐約，也一直很想去。不過他有勸我不要把自己弄那麼忙，但是我覺得做這些事情很開心，我也是那種決定了就會堅持做下去的人。」

她也很喜歡LeSportsac以象徵紐約的「計程車」和「大蘋果」為概念打造的造型包，「但是我覺得回家Nika也會想要這個包，所以我可能兩個都要帶回家跟她輪流背。」也因為現在上課、擔任教練等事宜非常忙碌，瑞莎表示自己現在都喜歡用大包包，「我會需要帶筆記本、球鞋、電腦等等東西。」不過面對排滿滿的行程表，她則笑說「我覺得比較起來這些都沒有帶Nika累，上課其實是我休息的一種方式。」

LeSportsac秋冬以紐約為設計靈感的新品除了有計程車、大蘋果造型包之外，也把紐約盛行的餐車概念以繽紛的食物印花呈現。另外還有用飛機、星星等元素裝飾包款一解現在無法出國玩的無奈心情。而即將在10月8日上市的三麗鷗聯名款也非常可愛討喜，之後11月分更將迎接芝麻街聯名系列，整個秋冬系列可以說是非常熱鬧。

LeSportsac於台北SOGO百貨忠孝館開設Pop-Up Store，特別邀請瑞莎站台展示秋冬全新系列設計。記者吳曉涵／攝影
LeSportsac於台北SOGO百貨忠孝館開設Pop-Up Store，特別邀請瑞莎站台展示秋冬全新系列設計。記者吳曉涵／攝影
曼哈頓之旅奢華迷你旅行袋，3,050元。圖／LeSportsac提供
曼哈頓之旅奢華迷你旅行袋，3,050元。圖／LeSportsac提供
芝麻街萬花筒奢華日常小型托特包，4,500元。圖／LeSportsac提供
芝麻街萬花筒奢華日常小型托特包，4,500元。圖／LeSportsac提供
LeSportsac於台北SOGO百貨忠孝館開設Pop-Up Store，特別邀請瑞莎站台展示秋冬全新系列設計。記者吳曉涵／攝影
LeSportsac於台北SOGO百貨忠孝館開設Pop-Up Store，特別邀請瑞莎站台展示秋冬全新系列設計。記者吳曉涵／攝影
LeSportsac即日起至10月4日在台北SOGO百貨忠孝館一樓圓形廣場開設Pop-Up Store。圖／LeSportsac提供
LeSportsac即日起至10月4日在台北SOGO百貨忠孝館一樓圓形廣場開設Pop-Up Store。圖／LeSportsac提供
LeSportsac於台北SOGO百貨忠孝館開設Pop-Up Store，特別邀請瑞莎站台展示秋冬全新系列設計。圖／LeSportsac提供
LeSportsac於台北SOGO百貨忠孝館開設Pop-Up Store，特別邀請瑞莎站台展示秋冬全新系列設計。圖／LeSportsac提供
LeSportsac即日起至10月4日在台北SOGO百貨忠孝館一樓圓形廣場開設Pop-Up Store。圖／LeSportsac提供
LeSportsac即日起至10月4日在台北SOGO百貨忠孝館一樓圓形廣場開設Pop-Up Store。圖／LeSportsac提供
Hello Kitty時尚紅迷你蝴蝶結半圓手提包，5,500元。圖／LeSportsac提供
Hello Kitty時尚紅迷你蝴蝶結半圓手提包，5,500元。圖／LeSportsac提供
LeSportsac於台北SOGO百貨忠孝館開設Pop-Up Store，特別邀請瑞莎站台展示秋冬全新系列設計。圖／LeSportsac提供
LeSportsac於台北SOGO百貨忠孝館開設Pop-Up Store，特別邀請瑞莎站台展示秋冬全新系列設計。圖／LeSportsac提供
歡樂啟程長型托特包，1,950元。圖／LeSportsac提供
歡樂啟程長型托特包，1,950元。圖／LeSportsac提供
女神下午茶杯型包，1,500元。圖／LeSportsac提供
女神下午茶杯型包，1,500元。圖／LeSportsac提供
LeSportsac於台北SOGO百貨忠孝館開設Pop-Up Store，特別邀請瑞莎站台展示秋冬全新系列設計。記者吳曉涵／攝影
LeSportsac於台北SOGO百貨忠孝館開設Pop-Up Store，特別邀請瑞莎站台展示秋冬全新系列設計。記者吳曉涵／攝影
繽紛蘇活迷你斜背包，2,450元。圖／LeSportsac提供
繽紛蘇活迷你斜背包，2,450元。圖／LeSportsac提供
滑板女孩中型假期旅行袋，6,650元。圖／LeSportsac提供
滑板女孩中型假期旅行袋，6,650元。圖／LeSportsac提供
曼哈頓之旅隨身小物包，1,950元。圖／LeSportsac提供
曼哈頓之旅隨身小物包，1,950元。圖／LeSportsac提供
Hello Kitty出門去車型包，3,600元。圖／LeSportsac提供
Hello Kitty出門去車型包，3,600元。圖／LeSportsac提供
LeSportsac於台北SOGO百貨忠孝館開設Pop-Up Store，特別邀請瑞莎站台展示秋冬全新系列設計。圖／LeSportsac提供
LeSportsac於台北SOGO百貨忠孝館開設Pop-Up Store，特別邀請瑞莎站台展示秋冬全新系列設計。圖／LeSportsac提供

紐約 計程車

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