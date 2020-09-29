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百貨週年慶起跑！潮牌包推優惠 滿額抽五星級飯店住宿

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
土屋鞄製造所選在台北忠孝SOGO百貨，展開為期20天的限定快閃店。圖／土屋鞄製造所提供
土屋鞄製造所選在台北忠孝SOGO百貨，展開為期20天的限定快閃店。圖／土屋鞄製造所提供

因為新冠疫情封鎖國境，所以吹起國旅風潮之外，還衍生了報復性消費。看準這一波百貨公司的週年慶商機，像是土屋鞄製所、PORTER INTERNATIONAL袋包品牌就推出不同優惠，甚至還能滿額抽五星級飯店免費住宿。

手工皮革包袋品牌「土屋鞄製造所」選在台北忠孝SOGO百貨展開為期20天的限定快閃店，以品牌最受歡迎的後背包為主，首推OTONA Randsel大人書包，延續小學生書包系列的精神，提供獨特背部設計，透氣不悶熱且有良好支撐性。現場還備有不同皮革小物，其又以Diario L 型拉鍊短夾及Nume L型拉鍊皮夾最受顧客歡迎，輕薄短小的尺寸，能夠收納日常的零錢、鈔票與卡片。同時，現場還舉辦在IG或 FB 打卡，並輸入指定 hashtag，或是快閃店購買任一包袋（不包括小物、皮夾類商品），都贈精美皮革贈禮一份。

土屋鞄製造所OTONA Randsel大人書包，提供獨特背部設計，透氣不悶熱且有良好支撐性。圖／土屋鞄製造所提供
土屋鞄製造所OTONA Randsel大人書包，提供獨特背部設計，透氣不悶熱且有良好支撐性。圖／土屋鞄製造所提供

而PORTER INTERNATIONAL在這季推出CREASE系列以「皺褶」為基調，傳達 「It's ok to be lazy. It's ok to not be ok.」的慵懶精神。這系列以高密度皺縮尼龍布為主面料，而且皺縮工法，讓每個包包的紋理細節呈現皆是獨一無二。除此之外，每款CREASE系列包包的迴紋背帶皺摺都也不盡相同，共6種包型，各4種顏色的選擇。而且，PORTER INTERNATIONL也搭上百貨週年慶熱潮，除了經典的滿額贈與限量的加價購商品外，到2021年1月10日前，單筆消費滿5,500元，按品牌公告之指定步驟登錄紙本發票，就能有台北晶華酒店免費入住抽獎資格。

PORTER INTERNATIONAL CREASE系列後背包4,750元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL CREASE系列後背包4,750元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL CREASE系列隨身小包3,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL CREASE系列隨身小包3,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL CREASE系列托特包4,500元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL CREASE系列托特包4,500元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

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