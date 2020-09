百貨週年慶起跑！潮牌包推優惠 滿額抽五星級飯店住宿

因為新冠疫情封鎖國境,所以吹起國旅風潮之外,還衍生了報復性消費。看準這一波百貨公司的週年慶商機,像是土屋鞄製所、PORTER INTERNATIONAL袋包品牌就推出不同優惠,甚至還能滿額抽五星級飯店免費住宿。

手工皮革包袋品牌「土屋鞄製造所」選在台北忠孝SOGO百貨展開為期20天的限定快閃店,以品牌最受歡迎的後背包為主,首推OTONA Randsel大人書包,延續小學生書包系列的精神,提供獨特背部設計,透氣不悶熱且有良好支撐性。現場還備有不同皮革小物,其又以Diario L 型拉鍊短夾及Nume L型拉鍊皮夾最受顧客歡迎,輕薄短小的尺寸,能夠收納日常的零錢、鈔票與卡片。同時,現場還舉辦在IG或 FB 打卡,並輸入指定 hashtag,或是快閃店購買任一包袋(不包括小物、皮夾類商品),都贈精美皮革贈禮一份。

土屋鞄製造所OTONA Randsel大人書包,提供獨特背部設計,透氣不悶熱且有良好支撐性。圖/土屋鞄製造所提供

而PORTER INTERNATIONAL在這季推出CREASE系列以「皺褶」為基調,傳達 「It's ok to be lazy. It's ok to not be ok.」的慵懶精神。這系列以高密度皺縮尼龍布為主面料,而且皺縮工法,讓每個包包的紋理細節呈現皆是獨一無二。除此之外,每款CREASE系列包包的迴紋背帶皺摺都也不盡相同,共6種包型,各4種顏色的選擇。而且,PORTER INTERNATIONL也搭上百貨週年慶熱潮,除了經典的滿額贈與限量的加價購商品外,到2021年1月10日前,單筆消費滿5,500元,按品牌公告之指定步驟登錄紙本發票,就能有台北晶華酒店免費入住抽獎資格。

PORTER INTERNATIONAL CREASE系列後背包4,750元。圖/PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL CREASE系列隨身小包3,650元。圖/PORTER INTERNATIONAL提供