相思木沙發、嬰兒浴缸 來「木作生活節」看國產材創意

為推廣台灣木材及開發商品，林務局新竹林區管理處與中華木質構造建築協會舉辦「國產材抵家—木作生活節」，今起至11月15日在國立台灣科學教育館開展，現場有各種精緻的沙發、中島、嬰兒浴缸等木頭家具展出，家長也可帶孩子體驗「二葉松升空火箭」DIY。

林務局長林華慶表示，台灣木材應用過去沈寂很長一段時間，甚至遭受誤解，隨著國際因應氣候變遷、聯合國揭示永續發展目標、全球生物多樣性目標，全球面臨氣候危機、資源枯竭， 要有新的永續態度，包含保護世界上岌岌可危的東南亞、中南美洲熱帶雨林，也要善用人工林，減少不必要的運輸碳排放。

林華慶指出，台灣的木構造技術近年更加精進，對木材栽種也有新的技術，過去經常見到相思樹用於礦坑支架，現在則有非常多不同的研發成果，包括生活或建築層面。林務局四年前就推動台灣林產業更新，希望提高台灣木材自給率，善盡國際地球公民責任， 為地球減碳，並促進在地生產、振興山村經濟。

「木作生活節」展出多種由本土木材製成的家具，如相思木沙發、相思木及台灣杉打造的中島、木材擴音器、相思木嬰兒浴缸，還有國產材製作適合6歲到99歲的「創意心鈴」，讓觀眾看見生活中國產材的多種可能性。

林務局表示，家長帶孩子一起來「木作生活節」時，可引導小孩以五感認識木材，例如扁柏有輕快的檸檬氣味，柳杉切面色彩像抹上巧克力醬，趁展覽多看、多摸、多聞各式木材，認識台灣在地物產。