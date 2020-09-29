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周杰倫扮酷戴TUDOR腕表 自嘲珍奶少喝免修片
帝舵於今年七月時發表年度新品ROYAL系列，今日則邀請品牌代言人周杰倫現身，除展示全系列ROYAL腕表，現場周杰倫並配戴上藍色表面的41毫米腕表，同時播映了由他自導自演的TUDOR廣告影片，大秀文武雙全的敢為特質。
周董今日選擇一身跳色、大膽的雙色西裝出席，他並自嘲還好因為珍奶喝得少，身材沒有走樣太多，並強調「鮮豔的顏色比較適合帝舵（TUDOR）」。至於今日手上配戴的TUDOR ROYAL藍色表面腕表，給他「能靜能動、能文能武」的印象，也像是他在廣告短片中時而彈奏鋼琴、時而展現俐落身手，並讓他回想起過往拍攝電影「青蜂俠」，並鼓勵自己不要被歲月擊敗。
傳承1950年代的「皇家」（Royal）系列名稱，ROYAL腕表表圈上的坑紋設計正為表款經典DNA，並具有28毫米、34毫米、38毫米與41毫米的四款尺寸；四種尺寸全數使用自動上鍊機芯，並具半瞬跳日期視窗。「停秒」功能有助於更精確的時間校準。此外41毫米尺寸並有藍色表面、28毫米則搭配淺藍色的珍珠母貝表面，瞄準斯文紳仕與嫵媚女性的兩種客群，表款定價則從73,500元至12萬5,000元不等。
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