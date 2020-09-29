周杰倫扮酷戴TUDOR腕表 自嘲珍奶少喝免修片

帝舵於今年七月時發表年度新品ROYAL系列，今日則邀請品牌代言人周杰倫現身，除展示全系列ROYAL腕表，現場周杰倫並配戴上藍色表面的41毫米腕表，同時播映了由他自導自演的TUDOR廣告影片，大秀文武雙全的敢為特質。

周董今日選擇一身跳色、大膽的雙色西裝出席，他並自嘲還好因為珍奶喝得少，身材沒有走樣太多，並強調「鮮豔的顏色比較適合帝舵（TUDOR）」。至於今日手上配戴的TUDOR ROYAL藍色表面腕表，給他「能靜能動、能文能武」的印象，也像是他在廣告短片中時而彈奏鋼琴、時而展現俐落身手，並讓他回想起過往拍攝電影「青蜂俠」，並鼓勵自己不要被歲月擊敗。