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周杰倫扮酷戴TUDOR腕表 自嘲珍奶少喝免修片

聯合報 / 記者釋俊哲 / 專題即時報導
周杰倫今日出席TUDOR ROYAL腕表上市記者會，並配戴上41毫米藍色表面的ROYAL精鋼自動腕表。記者余承翰 / 攝影。
周杰倫今日出席TUDOR ROYAL腕表上市記者會，並配戴上41毫米藍色表面的ROYAL精鋼自動腕表。記者余承翰 / 攝影。

帝舵於今年七月時發表年度新品ROYAL系列，今日則邀請品牌代言人周杰倫現身，除展示全系列ROYAL腕表，現場周杰倫並配戴上藍色表面的41毫米腕表，同時播映了由他自導自演的TUDOR廣告影片，大秀文武雙全的敢為特質。

周董今日選擇一身跳色、大膽的雙色西裝出席，他並自嘲還好因為珍奶喝得少，身材沒有走樣太多，並強調「鮮豔的顏色比較適合帝舵（TUDOR）」。至於今日手上配戴的TUDOR ROYAL藍色表面腕表，給他「能靜能動、能文能武」的印象，也像是他在廣告短片中時而彈奏鋼琴、時而展現俐落身手，並讓他回想起過往拍攝電影「青蜂俠」，並鼓勵自己不要被歲月擊敗。

傳承1950年代的「皇家」（Royal）系列名稱，ROYAL腕表表圈上的坑紋設計正為表款經典DNA，並具有28毫米、34毫米、38毫米與41毫米的四款尺寸；四種尺寸全數使用自動上鍊機芯，並具半瞬跳日期視窗。「停秒」功能有助於更精確的時間校準。此外41毫米尺寸並有藍色表面、28毫米則搭配淺藍色的珍珠母貝表面，瞄準斯文紳仕與嫵媚女性的兩種客群，表款定價則從73,500元至12萬5,000元不等。

TUDOR，ROYAL系列腕表，精鋼，自動上鏈機芯，黑色表面，72,000元。圖 / TUDOR提供。
TUDOR，ROYAL系列腕表，精鋼，自動上鏈機芯，黑色表面，72,000元。圖 / TUDOR提供。
除了38、41毫米，TUDOR ROYAL另有28毫米搭配珍珠母貝，展現小巧迷人的都會風情。圖 / TUDOR提供。
除了38、41毫米，TUDOR ROYAL另有28毫米搭配珍珠母貝，展現小巧迷人的都會風情。圖 / TUDOR提供。
TUDOR，ROYAL系列腕表，精鋼，38毫米，自動上鏈機芯，黃金鋼表帶、香檳色表面鑲鑽，12萬5,000元。圖 / TUDOR提供。
TUDOR，ROYAL系列腕表，精鋼，38毫米，自動上鏈機芯，黃金鋼表帶、香檳色表面鑲鑽，12萬5,000元。圖 / TUDOR提供。
以一身黑紅雙色西裝出席記者會的周杰倫，表示鮮豔顏色正符合TUDOR動感、敢為（Born to dare）的品牌特質。記者余承翰 / 攝影。
以一身黑紅雙色西裝出席記者會的周杰倫，表示鮮豔顏色正符合TUDOR動感、敢為（Born to dare）的品牌特質。記者余承翰 / 攝影。

腕表 廣告 周杰倫

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