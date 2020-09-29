「小孩真的不能亂生」網友再度被小S女兒許曦文、許韶恩驚到

服裝品牌JORYA釋出小S的大女兒許曦文Elly、二女兒許韶恩Lily拍攝的冬季大片，雖然少了許老三許曦恩Alice，但網友仍盛讚小S女兒的高級臉，IG網友還感嘆「小孩真的不能亂生，神韻好像啊」，按讚數和大量留言也顯見「小S女兒」已成為星二代的話題人物，每次出現都引起高度關注。

微博網友表示這組「互動真的太有愛了，被甜到」、「笑起來真好看、冬天也暖起來了」的照片，是許曦文、許韶恩為了JORYA 2020冬季時裝而拍攝的系列形象照，展現既有少女氣又不失優雅的城市女孩穿搭。JORYA冬季以「臻絨系列」為名，表現英國庭園風的浪漫，強調線條的雕琢，以浪漫大衣、精緻西裝為主要單品，在兩個女孩的隨意微鬈長髮、白皙年輕肌膚和慵懶的貓眼妝之下，有著暖暖冬日的韻致。