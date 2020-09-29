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「小孩真的不能亂生」網友再度被小S女兒許曦文、許韶恩驚到

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
小S的大女兒、二女兒許曦文、許韶恩拍攝JORYA冬季形象片。圖／取自微博
小S的大女兒、二女兒許曦文、許韶恩拍攝JORYA冬季形象片。圖／取自微博

服裝品牌JORYA釋出小S的大女兒許曦文Elly、二女兒許韶恩Lily拍攝的冬季大片，雖然少了許老三許曦恩Alice，但網友仍盛讚小S女兒的高級臉，IG網友還感嘆「小孩真的不能亂生，神韻好像啊」，按讚數和大量留言也顯見「小S女兒」已成為星二代的話題人物，每次出現都引起高度關注。

微博網友表示這組「互動真的太有愛了，被甜到」、「笑起來真好看、冬天也暖起來了」的照片，是許曦文、許韶恩為了JORYA 2020冬季時裝而拍攝的系列形象照，展現既有少女氣又不失優雅的城市女孩穿搭。JORYA冬季以「臻絨系列」為名，表現英國庭園風的浪漫，強調線條的雕琢，以浪漫大衣、精緻西裝為主要單品，在兩個女孩的隨意微鬈長髮、白皙年輕肌膚和慵懶的貓眼妝之下，有著暖暖冬日的韻致。

JORYA冬季羊絨大衣修身版型適合日裝，許曦文搭襯閃鑽亮皮靴，都會感十足；許韶恩則是選穿具有街頭氣息的短版羽絨外套，對稱口袋的裝飾靈感來自工裝，配上簡約T恤、短褲，展現既有的年輕樣貌。JORYA為台灣欣賀旗下品牌，創立於1992年，目前在台灣、大陸開設百貨店櫃與直營店。

小S的大女兒、二女兒許曦文、許韶恩拍攝JORYA冬季形象片。圖／取自微博
小S的大女兒、二女兒許曦文、許韶恩拍攝JORYA冬季形象片。圖／取自微博
小S的大女兒、二女兒許曦文、許韶恩拍攝JORYA冬季形象片。圖／取自微博
小S的大女兒、二女兒許曦文、許韶恩拍攝JORYA冬季形象片。圖／取自微博
小S的大女兒許曦文拍攝JORYA冬季形象片。圖／取自微博
小S的大女兒許曦文拍攝JORYA冬季形象片。圖／取自微博
小S的二女兒許韶恩拍攝JORYA冬季形象片。圖／取自微博
小S的二女兒許韶恩拍攝JORYA冬季形象片。圖／取自微博
小S的大女兒許曦文拍攝JORYA冬季形象片。圖／取自微博
小S的大女兒許曦文拍攝JORYA冬季形象片。圖／取自微博
小S的女兒再度成為JORYA形象片主角，網友說小孩真的不能亂生、神韻和媽媽一樣。圖／取自微博
小S的女兒再度成為JORYA形象片主角，網友說小孩真的不能亂生、神韻和媽媽一樣。圖／取自微博

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