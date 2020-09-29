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台灣設計力！ARTISMI秋冬閃耀星光 Olivia Yao跨界中性
台灣飾品設計師走輕奢路線創作珠寶，以親民價展現豐沛的創作能量。創立已2年的ARTISMI品牌名稱意指「Art is me.」，強調飾品的配搭為個人個性的展現，最新2020秋冬新品以宇宙為靈感發想，推出Satellite衛星與Nebula星雲兩大系列。而曾參加國際展出的Olivia Yao Jewellery秋冬最新的系列Ms.Y跨界聯名「女人我最大」節目造型小嶼老師（葉向嶼），推出結合珍珠和金屬鍊的中性風作品。
ARTISMI的Satellite衛星與Nebula星雲兩大系列，設計保持品牌一貫的簡潔線條，並採用Akoya海水珍珠為素材。衛星系列將珍珠化為星球，以金屬線條作為運行的軌道，暗喻人與人之間微妙的關係，推出包含耳環、項鍊、手環，以及多款耳扣，即使沒有耳洞也能輕鬆駕馭。星雲系列則以又稱作「火鳥星雲」的獵戶座星雲為靈感，將獵人腰帶上的三顆星元素融入設計中，並有不對稱和單只耳環等時髦設計。秋冬新作將於9月30日在官方網站上市。
而Olivia Yao Jewellery秋冬與小嶼老師的聯名合作「Ms.Y Collection x Victor」，透過中性的風格推出不分性別都能配戴的珠寶。設計結合光則溫潤的珍珠與具有力量感的鍊條元素。而這也是品牌第一次以手工漸層電鍍處理金屬的手法，讓鍊結從金漸層到銀色，並以霧面與亮面不同光則穿插，讓單品呈現有別以往的時尚感。
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