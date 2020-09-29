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台灣設計力！ARTISMI秋冬閃耀星光 Olivia Yao跨界中性

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
ARTISMI 2020秋冬新品參宿項鍊，6,500元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI 2020秋冬新品參宿項鍊，6,500元。圖／ARTISMI提供

台灣飾品設計師走輕奢路線創作珠寶，以親民價展現豐沛的創作能量。創立已2年的ARTISMI品牌名稱意指「Art is me.」，強調飾品的配搭為個人個性的展現，最新2020秋冬新品以宇宙為靈感發想，推出Satellite衛星與Nebula星雲兩大系列。而曾參加國際展出的Olivia Yao Jewellery秋冬最新的系列Ms.Y跨界聯名「女人我最大」節目造型小嶼老師（葉向嶼），推出結合珍珠和金屬鍊的中性風作品。

ARTISMI的Satellite衛星與Nebula星雲兩大系列，設計保持品牌一貫的簡潔線條，並採用Akoya海水珍珠為素材。衛星系列將珍珠化為星球，以金屬線條作為運行的軌道，暗喻人與人之間微妙的關係，推出包含耳環、項鍊、手環，以及多款耳扣，即使沒有耳洞也能輕鬆駕馭。星雲系列則以又稱作「火鳥星雲」的獵戶座星雲為靈感，將獵人腰帶上的三顆星元素融入設計中，並有不對稱和單只耳環等時髦設計。秋冬新作將於9月30日在官方網站上市。

而Olivia Yao Jewellery秋冬與小嶼老師的聯名合作「Ms.Y Collection x Victor」，透過中性的風格推出不分性別都能配戴的珠寶。設計結合光則溫潤的珍珠與具有力量感的鍊條元素。而這也是品牌第一次以手工漸層電鍍處理金屬的手法，讓鍊結從金漸層到銀色，並以霧面與亮面不同光則穿插，讓單品呈現有別以往的時尚感。

Olivia Yao Jewellery Ouro Buckle Bracelet，3400元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Ouro Buckle Bracelet，3400元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
ARTISMI 2020秋冬新品斜口流星耳環，6,800元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI 2020秋冬新品斜口流星耳環，6,800元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI 2020秋冬新品小行星耳環，5,200元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI 2020秋冬新品小行星耳環，5,200元。圖／ARTISMI提供
Olivia Yao Jewellery Silver Ouro Pearl Necklace，5800元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Silver Ouro Pearl Necklace，5800元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
ARTISMI 2020秋冬新品雙衛星戒指，4,800元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI 2020秋冬新品雙衛星戒指，4,800元。圖／ARTISMI提供
時尚輕珠寶品牌ARTISMI隆重推出2020年度秋冬新品，以宇宙為靈感發想，推出「Satellite衛星」與「Nebula星雲」兩大系列。圖／ARTISMI提供
時尚輕珠寶品牌ARTISMI隆重推出2020年度秋冬新品，以宇宙為靈感發想，推出「Satellite衛星」與「Nebula星雲」兩大系列。圖／ARTISMI提供
Olivia Yao Jewellery Silver Ouro Ring，2000元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Silver Ouro Ring，2000元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Ouro Gradient Earring，2980元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Ouro Gradient Earring，2980元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
ARTISMI 2020秋冬新品雙衛星耳扣，4,800元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI 2020秋冬新品雙衛星耳扣，4,800元。圖／ARTISMI提供
台灣輕珠寶品牌ARTISMI與Olivia Yao Jewellery推出秋冬新品。圖／ARTISMI提供
台灣輕珠寶品牌ARTISMI與Olivia Yao Jewellery推出秋冬新品。圖／ARTISMI提供
Olivia Yao Jewellery秋冬推出打破性別藩籬的聯名合作「Ms.Y Collection x Victor」系列。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery秋冬推出打破性別藩籬的聯名合作「Ms.Y Collection x Victor」系列。圖／Olivia Yao Jewellery提供

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