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跟著「JINHO宜蘭敬好生活」感受閒逸生活

聯合數位文創 / 聯合數位文創
圖／JINHO宜蘭敬好生活 提供
圖／JINHO宜蘭敬好生活 提供

圖／JINHO宜蘭敬好生活 提供
圖／JINHO宜蘭敬好生活 提供

品牌名稱取自宜蘭腔台語「JINHO」，開宗明義揭示了這個地方創生品牌從裡到外皆「非常好」。以「山海孕育的宜蘭美好」為核心理念， JINHO宜蘭敬好生活在選品上著重能展現宜蘭多元文化特色面貌，並具有一定市場成熟度的在地生活風格品牌，希冀藉由互相串連，推廣宜蘭的人文、在地創作能力與生活步調。

從2018年開始，JINHO宜蘭敬好生活透過在地探訪與口耳相傳，一點一點累積了屬於宜蘭的創意能量。邁入第二年的JINHO宜蘭敬好生活今年嚴選18家在地原生創作，聚集地方產業力量出發的生活品牌，各自闡述宜蘭獨有的生活故事與精神，了解宜蘭人如何珍惜與運用自然資源，讓生活過得簡單卻雋永。

圖／JINHO宜蘭敬好生活 提供
圖／JINHO宜蘭敬好生活 提供

圖／JINHO宜蘭敬好生活 提供
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例如小磚疊疊樂，以生活中常見的紅磚打造宛如積木般的各式建築，堪稱「宜蘭版樂高」；以宜蘭春耕農作時農夫插秧手腳浸入泥土的樣貌為靈感，手腳日常打造可愛的生活感器皿，令人莞爾；LOKAH 以泰雅族語「加油」為意象，使用泰雅族人生活中常見的圖騰創作，特別吸睛。其他如三星四季青花瓷、天鼓、海邊生活等品牌，也都可看見創作走入生活的期待。

當然，若你仍然想近距離觀賞品牌的箇中巧思， JINHO宜蘭敬好生活也祭出以下三場快閃店亮相台北，邀請大家一同選購、敬好生活！

Box／2020 JINHO宜蘭敬好生活快閃店亮相台北

9/28-10/18 誠品南西快閃店

10/9-10/11 華山文創園區鍋爐室－臺藝美學品牌聯名市集

10/23-25 松山文創園區－敬好生活節

圖／JINHO宜蘭敬好生活 提供
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