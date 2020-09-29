中秋來點清爽的！ 烤肉搭7款涼爽清酒

中秋烤肉，通常都會讓人想來一杯清爽解渴的啤酒；不過除了啤酒以外，以日本清酒中專門針對夏天設計的涼爽「夏酒」來搭配烤肉，也是不錯的選擇。

所謂「夏酒」的風味，有哪些特色呢？或許我們可以先從夏天的飲食習慣來思考。由於天氣炎熱，我們喜歡有清爽感的食物，若是可以帶點酸度、解解油膩，再好不過。因此糖分較低、略帶點酸度的「辛口」酒就成了首選。例如「三井壽的夏純吟夏蟬」，酒標是吸引人的義大利文 Cicala（蟬），選用帶有清爽感的生詰酒，保留了些許的酸度與清徹的口感；不管是單獨飲用或是搭配料理，都能收斂口中的油膩感增進食慾，是相當好的夏日選擇。

此外，有些「夏酒」會保留些許碳酸氣泡感，目的也是讓口腔中食物的油脂有所洗滌，例如「萬作之花的純米吟釀生原酒爽爽酒」，光聽名字就已經感到無比清涼，口感上面以細緻的甜味夾帶初搾清酒的二氧化碳，彷彿甜中帶酸的香檳一般，讓許多女孩一喝就少女心噴發。

最後，既然是夏天，當然視覺上也要給人清爽的感覺，「夏酒」多半以藍色、透明色、淺綠色的酒瓶為首選，酒標設計上也是以給人容易聯想夏日風情的印象為主，包括海、雪人、游泳、豔陽等，都是常用的素材。不妨抓住這個夏天的尾巴，趁中秋體驗一下日本人對夏日風情的詮釋。

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