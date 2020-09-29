絨毛睡袍、抱枕桌、快煮鍋可愛又實用！7-11「小熊維尼集點」鐵粉快衝

小熊維尼的粉絲又要瘋狂了！7-ELEVEN最新一波集點將於10月7日開跑，再度請來迪士尼最慵懶可愛的小熊維尼推出「迪士尼系列生活只有為尼集點」活動，推出不鏽鋼餐具組、陶瓷分隔盤、首次登場的抱枕桌等21款限量周邊商品，尤其時序入秋，集點商品中還有觸感柔軟的絨毛手提袋、絨毛睡袍以及兩款超萌的造型玩偶，讓毛絨絨的小熊維尼帶來溫暖幸福感。

7-ELEVEN「迪士尼系列生活只有為尼集點」首波活動自10月7日起開跑，消費滿50元可獲得1點貼紙點數，OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點電子點數，集滿6點即可加價購一款限量商品。「限量304不鏽鋼餐具組」附布套，可當餐墊與收納袋，共4款，集滿6點加119元或120點免費隨機送1款；「限量陶瓷分隔盤」共有3款，集滿6點加169元或174點免費隨機送1款；「限量絨毛手提袋」共有3款，集滿6點加199元或192點免費隨機送1款。

10月7日下午3點起開放預購的包括「電子料理秤」，秤面使用超可愛的小熊維尼設計，具4種單位轉換及自動關機功能，共2款，集滿6點加299元可加購1款；「限量快煮鍋」為304不鏽鋼內鍋，具有自動斷電保護功能，共2款，集滿6點加699元可加購1款；「限量造型玩偶」共有2款，集滿6點加399元可加購1款；「限量抱枕桌」的桌板可當電腦桌或小書桌，抱枕可當午睡枕或靠墊，共2款，集滿6點加499元可加購1款；「限量絨毛睡袍」可讓你變身小熊維尼，共2款，集滿6點加799元可加購1款。

另外還有只限使用集點活動電子點數搶先預購的小熊維尼「限量立體置物提籃」，採用可拆式提把設計，可放置兩杯飲料，車掛、手提皆可，10月7日下午3點起OPEN POINT會員可在OPEN POINT App「小7集點卡」功能中使用電子點數搶先預購，集滿6點加349元可加購，限量售完為止。

7-ELEVEN自10月7日上午11點起於ibon機台同步推出3款小熊維尼3C周邊配件限量預購，包括小熊維尼限量水鑽無線耳機AirPods Pro套，絨毛玩偶設計並隨附金屬扣環，可掛在包包上或當鑰匙圈，售價990元；小熊維尼無線耳機保護套的外型採用可愛矽膠公仔設計，售價699元；GO系列皮套小熊維尼限定款可完全收納圓形Gogoro Key，售價699元。