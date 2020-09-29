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100%廣島風 櫻尾琴酒2020版限量發行
首款日本廣島手工琴酒櫻尾琴酒（Sakurao Gin），自2018年3月上市以來，就成為日本最具代表性的手工琴酒之一。除原來的櫻尾基本款琴酒（Sakurao Gin Original）、櫻尾限量版琴酒（Sakurao Gin Limited）以及櫻尾琴酒2019限定版（Sakurao Gin Special 2019 Edition）之外，又推出櫻尾琴酒2020限定版（Sakurao Gin Special 2020 Edition）。
2017年底成立的櫻尾蒸餾廠，隸屬於位在廣島廿日市市的中國釀造（Chugoku Jozo）。成立於1918年的中國釀造，初期除製作燒酎外，還自蘇格蘭購買麥芽原酒，再調和加拿大的穀物原酒後，桶陳於自家清酒廠與JR鐵路隧道內，然後再進行勾兌裝瓶，成為「戶河內系列」威士忌。
到了2017年底，中國釀造終於成立了屬於自己的櫻尾蒸餾廠，採用德國荷斯坦蒸餾器，不僅蒸餾威士忌，也蒸餾琴酒；櫻尾琴酒就這樣誕生了。
櫻尾琴酒2020限定版，以廣島最著名的景點「嚴島神社」為創意發想起源，使用12種精心挑選的廣島當地的植物為原料，採小批次生產，展現100%廣島風情。
這12種植物被分成兩大類，一部分用蒸餾的，另一部分用浸泡的，讓植物的香氣和特性能充分展現。以紫色的濱海植物單葉蔓荊（Hamagou）為主要香氣來源，混和著柑橘、芫荽子、薄荷香氣，並帶有奶油般的綿密口感。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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