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全新爆款誕生！FENDI ID包上市 同步推出姓名燙印服務

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
FENDI ID酒紅色，81,000元。圖／FENDI提供
FENDI ID酒紅色，81,000元。圖／FENDI提供

FENDI早秋開始推出訂製服務，台灣僅限台北101專門店，包括全新的ID包款、Rise運動鞋，都有精緻的姓名訂製小細節，在社群po照片時，更能顯出個人主義的風格。

在2020早秋，FENDI推出全新的個人專屬訂製服務，包括FENDI ID斜背包、FENDI Rise運動鞋，不需另外加價，都可以加上姓名的最多3個字母縮寫，將包款作為個人化單品的宣示。以FENDI ID包款為例，柔軟的皮革肩帶本身，附有可自訂姓名縮寫的金屬飾牌，牌面飾以盤曲圓形的經典Baguette金屬釦，在顏色搭配上以源自品牌的二元對立撞色風為主，黑色或酒紅色的包身搭配米色內襯、駝色包身則搭配淺藍色內襯。

FENDI Rise運動鞋的特色，是鞋面飾有滿版浮雕FF主題圖案，採用35公釐的超輕橡膠厚鞋底，有白色、黑色和粉紅色3款顏色可供選擇，自訂的3個字母是在鞋後跟處，以皮革飾片、金屬釘釦為設計，燙印字體因壓印陰影設計而顯得相當立體。FENDI自即起在官網或全球特定門市，提供當季新款的訂製服務，台灣則僅限台北101專門店提供此個人專屬燙印服務。

FENDI ID包款及FENDI Rise運動鞋推出個人化燙印服務
FENDI ID包款及FENDI Rise運動鞋推出個人化燙印服務
FENDI ID黑色，81,000元。圖／FENDI提供
FENDI ID黑色，81,000元。圖／FENDI提供
FENDI ID酒紅色，81,000元。圖／FENDI提供
FENDI ID酒紅色，81,000元。圖／FENDI提供
FENDI Rise運動鞋在台北101專門店推出個人燙印服務。圖／FENDI提供
FENDI Rise運動鞋在台北101專門店推出個人燙印服務。圖／FENDI提供
FENDI ID駝色，81,000元。圖／FENDI提供
FENDI ID駝色，81,000元。圖／FENDI提供
FENDI於台北101專門店推出全新的ID包款個人燙印服務。圖／FENDI提供
FENDI於台北101專門店推出全新的ID包款個人燙印服務。圖／FENDI提供
FENDI Rise FF Logo休閒，28,700元。圖／FENDI提供
FENDI Rise FF Logo休閒，28,700元。圖／FENDI提供
FENDI Rise運動鞋在台北101專門店推出個人燙印服務。圖／FENDI提供
FENDI Rise運動鞋在台北101專門店推出個人燙印服務。圖／FENDI提供
FENDI於台北101專門店推出全新的ID包款個人燙印服務。圖／FENDI提供
FENDI於台北101專門店推出全新的ID包款個人燙印服務。圖／FENDI提供
FENDI於台北101專門店推出全新的ID包款個人燙印服務。圖／FENDI提供
FENDI於台北101專門店推出全新的ID包款個人燙印服務。圖／FENDI提供
FENDI於台北101專門店推出全新的ID包款個人燙印服務。圖／FENDI提供
FENDI於台北101專門店推出全新的ID包款個人燙印服務。圖／FENDI提供

FENDI 台北101

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