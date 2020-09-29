全新爆款誕生！FENDI ID包上市 同步推出姓名燙印服務

FENDI早秋開始推出訂製服務，台灣僅限台北101專門店，包括全新的ID包款、Rise運動鞋，都有精緻的姓名訂製小細節，在社群po照片時，更能顯出個人主義的風格。

在2020早秋，FENDI推出全新的個人專屬訂製服務，包括FENDI ID斜背包、FENDI Rise運動鞋，不需另外加價，都可以加上姓名的最多3個字母縮寫，將包款作為個人化單品的宣示。以FENDI ID包款為例，柔軟的皮革肩帶本身，附有可自訂姓名縮寫的金屬飾牌，牌面飾以盤曲圓形的經典Baguette金屬釦，在顏色搭配上以源自品牌的二元對立撞色風為主，黑色或酒紅色的包身搭配米色內襯、駝色包身則搭配淺藍色內襯。