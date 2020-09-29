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台北101觀景台首推國人「全時段優惠 」再送高空合照

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101釋出最新一波國人不限時段專屬優惠。圖／台北101提供
台北101釋出最新一波國人不限時段專屬優惠。圖／台北101提供

台北101觀景台繼目前國人優惠價150元即將至9月底結束後，今日再度釋出最新一波國人專屬優惠。10月1日起至12月31日邀請三代同遊，每位國人300元，可帶2位12歲以下兒童隨行免費入場，敬老票190元但下修年齡擴大至60歲以上長者。這一波最新優惠不限時段，釋出周一至周日全時段優惠，從白天到高空夜景，讓民眾自主規劃。另外，中秋至雙十連假（10/1～10/11）三代姓名中有「花好月圓」一字，可享免費入場與快速通關服務。

台北101總經理張振亞表示，台北101去年決定重點經營提升「國人」造訪率，觀景台去年10月開始推出國人101元專屬優惠，當年度激勵國人上觀景台占比從原本7%提升至10％。今年5月底至9月底再度推出國人一大兩小150元優惠價，三個月吸引22萬國人登觀景台，較去年第四季21萬國人來客，增加1萬人。

10月1日起至12月31日國人三代同遊優惠，新增周一至周日全時段優惠，並享快速通關禮遇服務（原票價1,200/人）以37秒超高速直上89樓觀景台，可觀賞台北101鎮樓之寶「風阻尼球」與免費走訪全新登場的台北101建築故事館。最後，台北101也特別設置專業攝影師，全時段為三代同堂拍攝「高空全家福」，照片當場輸出。

台北101釋出最新一波國人不限時段專屬優惠。圖／台北101提供
台北101釋出最新一波國人不限時段專屬優惠。圖／台北101提供
台北101觀景台獨家身高尺學習單。圖／台北101提供
台北101觀景台獨家身高尺學習單。圖／台北101提供
觀景台新推出台北101建築故事館。圖／台北101提供
觀景台新推出台北101建築故事館。圖／台北101提供
三代同堂遊觀景台送全家福照一張。圖／台北101提供
三代同堂遊觀景台送全家福照一張。圖／台北101提供
台北101釋出最新一波國人不限時段專屬優惠。圖／台北101提供
台北101釋出最新一波國人不限時段專屬優惠。圖／台北101提供

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