台北101觀景台首推國人「全時段優惠 」再送高空合照

台北101觀景台繼目前國人優惠價150元即將至9月底結束後，今日再度釋出最新一波國人專屬優惠。10月1日起至12月31日邀請三代同遊，每位國人300元，可帶2位12歲以下兒童隨行免費入場，敬老票190元但下修年齡擴大至60歲以上長者。這一波最新優惠不限時段，釋出周一至周日全時段優惠，從白天到高空夜景，讓民眾自主規劃。另外，中秋至雙十連假（10/1～10/11）三代姓名中有「花好月圓」一字，可享免費入場與快速通關服務。

台北101總經理張振亞表示，台北101去年決定重點經營提升「國人」造訪率，觀景台去年10月開始推出國人101元專屬優惠，當年度激勵國人上觀景台占比從原本7%提升至10％。今年5月底至9月底再度推出國人一大兩小150元優惠價，三個月吸引22萬國人登觀景台，較去年第四季21萬國人來客，增加1萬人。