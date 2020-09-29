路易威登Stellar Times 星際宇宙彰顯女性力量

路易威登（LOUIS VUITTON）日前於巴黎發表珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof設計的第二個高級珠寶系列Stellar Times，透過各式彩色的寶石演繹7組不同主題的創作，共90件作品以寶石凝聚浩瀚無垠的宇宙之美，而細節中更將品牌各種經典符碼細膩融入。而包括品牌大使艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、法國女星凱撒琳丹尼芙（Catherine Deneuve）、新生代女星史黛西馬汀（Stacy Martin）等明星除了鑑賞新作也出席晚宴，現場星光雲集。

「本次的主題如此引人入勝，是因為寶石展現了星球的藝術價值，同時我也深深著迷於這浩瀚無垠的宇宙。」Francesca Amfitheatrof表示，「現今頂尖太空人之中便有數位為女性，很快地，人類就有能力進行火星旅行，路易威登呼應著這些令人難以置信的科技進步，同時品牌始終是旅行與冒險的大膽先驅。」

Stellar Times系列運用各種鑽石、蛋白石、藍寶石、紅寶石、祖母綠、尖晶石和碧璽形成魅力十足的星系。Lune bleue（藍月）主題作品以色澤濃郁的錫蘭與馬達加斯加藍寶石配襯閃耀美鑽，描繪沐浴於月光下的波光粼粼的海洋，向女性魅力致敬。而自細看每件珠的波光其實是品牌經典棋盤格紋圖案組成，光是頸鍊就耗時超過900個小時製作，精緻動人。

以黃色剛玉與白鑽描繪太陽系的熾熱核心的Soleils（太陽）主題，澎湃的四排項鍊也以路易威登經典棋盤格紋組成，鑲嵌8.48克拉、14.52克拉和35.38克拉三顆重量級主石，並有機關可自由拆組變換出3種配戴方式。Astre rouge（紅色星球）主題設計以花式切割鑽石環繞莫三比克紅寶石主石，向火星致敬。