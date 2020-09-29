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路易威登Stellar Times 星際宇宙彰顯女性力量

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Interstellaire耳環，價格未定。圖／路易威登提供
Interstellaire耳環，價格未定。圖／路易威登提供

路易威登（LOUIS VUITTON）日前於巴黎發表珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof設計的第二個高級珠寶系列Stellar Times，透過各式彩色的寶石演繹7組不同主題的創作，共90件作品以寶石凝聚浩瀚無垠的宇宙之美，而細節中更將品牌各種經典符碼細膩融入。而包括品牌大使艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、法國女星凱撒琳丹尼芙（Catherine Deneuve）、新生代女星史黛西馬汀（Stacy Martin）等明星除了鑑賞新作也出席晚宴，現場星光雲集。

「本次的主題如此引人入勝，是因為寶石展現了星球的藝術價值，同時我也深深著迷於這浩瀚無垠的宇宙。」Francesca Amfitheatrof表示，「現今頂尖太空人之中便有數位為女性，很快地，人類就有能力進行火星旅行，路易威登呼應著這些令人難以置信的科技進步，同時品牌始終是旅行與冒險的大膽先驅。」

Stellar Times系列運用各種鑽石、蛋白石、藍寶石、紅寶石、祖母綠、尖晶石和碧璽形成魅力十足的星系。Lune bleue（藍月）主題作品以色澤濃郁的錫蘭與馬達加斯加藍寶石配襯閃耀美鑽，描繪沐浴於月光下的波光粼粼的海洋，向女性魅力致敬。而自細看每件珠的波光其實是品牌經典棋盤格紋圖案組成，光是頸鍊就耗時超過900個小時製作，精緻動人。

以黃色剛玉與白鑽描繪太陽系的熾熱核心的Soleils（太陽）主題，澎湃的四排項鍊也以路易威登經典棋盤格紋組成，鑲嵌8.48克拉、14.52克拉和35.38克拉三顆重量級主石，並有機關可自由拆組變換出3種配戴方式。Astre rouge（紅色星球）主題設計以花式切割鑽石環繞莫三比克紅寶石主石，向火星致敬。

Céleste （天體）透過祖母綠、藍寶石、黑色蛋白石的對比組合，描繪宇宙誕生的繽紛能量。另一方面，Interstellaire （星際）主題，則運用藍灰色、粉紅色、紫色和「裸色」等萬花筒般絢爛的五彩尖晶石，比擬行星環繞太陽的美態，透過猶如印象派的用色手法，凸顯系列高級珠寶的二個關鍵主題：色彩與光線。

Astre Rouge紅寶石鑽石項鍊，價格未定。圖／路易威登提供
Astre Rouge紅寶石鑽石項鍊，價格未定。圖／路易威登提供
新生代女星史黛西馬汀出席路易威登Stellar Times高級珠寶晚宴。圖／路易威登提供
新生代女星史黛西馬汀出席路易威登Stellar Times高級珠寶晚宴。圖／路易威登提供
法國女星凱撒琳丹尼芙出席路易威登Stellar Times高級珠寶晚宴。圖／路易威登提供
法國女星凱撒琳丹尼芙出席路易威登Stellar Times高級珠寶晚宴。圖／路易威登提供
艾莉西亞薇坎德出席路易威登Stellar Times高級珠寶晚宴。圖／路易威登提供
艾莉西亞薇坎德出席路易威登Stellar Times高級珠寶晚宴。圖／路易威登提供
Stellar Times高級珠寶系列Astre Rouge紅寶石鑽石項鍊與手環，價格未定。圖／路易威登提供
Stellar Times高級珠寶系列Astre Rouge紅寶石鑽石項鍊與手環，價格未定。圖／路易威登提供
系列亦推出多款雞尾酒戒指，價格未定。圖／路易威登提供
系列亦推出多款雞尾酒戒指，價格未定。圖／路易威登提供
Lune Bleue耳環，價格未定。圖／路易威登提供
Lune Bleue耳環，價格未定。圖／路易威登提供
路易威登發表全新Stellar Times高級珠寶系列。圖／路易威登提供
路易威登發表全新Stellar Times高級珠寶系列。圖／路易威登提供
Stellar Times高級珠寶系列Lune Bleue藍寶石鑽石項鍊，價格未定。圖／路易威登提供
Stellar Times高級珠寶系列Lune Bleue藍寶石鑽石項鍊，價格未定。圖／路易威登提供
Soleils項鍊，價格未定。圖／路易威登提供
Soleils項鍊，價格未定。圖／路易威登提供
Céleste主題耳環，價格未定。圖／路易威登提供
Céleste主題耳環，價格未定。圖／路易威登提供

品牌 珠寶 鑽石

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