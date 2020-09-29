小資女百元入手粉底救星！媚點、專科推日妞也愛粉底

天氣變涼卻又偶爾變熱，小資女上班族們每天都要化妝，該如何注重保濕呢？兩大日系開架品牌，都推出底妝新品，media媚點推出手殘女也能用的媚點極上粉嫩保濕粉底霜，主打高保濕度；純白專科則推出號稱「懶惰粉底」的亮顏粉底精華，上妝同時保養。

媚點新推出的極上粉嫩保濕粉底霜，增添玻尿酸、水溶性膠原蛋白等，打底同時保濕肌膚，乾燥肌膚也不用擔心脫皮、乾燥卡紋，代言人Selina也親自試用，推薦外出吹風時一定要用，「戶外活動容易脫妝，用了極上粉嫩保濕粉底霜後，輕盈服貼不黏膩」。

為了讓肌膚偏白的女孩，也能找到適合自己的粉底霜，媚點也加碼推出淺膚色，搭配現有色號共有5種顏色，讓女孩都能入手自己適合的色號。