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小資女百元入手粉底救星！媚點、專科推日妞也愛粉底

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
小資女也能入手的保濕粉底。圖／品牌提供
小資女也能入手的保濕粉底。圖／品牌提供

天氣變涼卻又偶爾變熱，小資女上班族們每天都要化妝，該如何注重保濕呢？兩大日系開架品牌，都推出底妝新品，media媚點推出手殘女也能用的媚點極上粉嫩保濕粉底霜，主打高保濕度；純白專科則推出號稱「懶惰粉底」的亮顏粉底精華，上妝同時保養。

媚點新推出的極上粉嫩保濕粉底霜，增添玻尿酸、水溶性膠原蛋白等，打底同時保濕肌膚，乾燥肌膚也不用擔心脫皮、乾燥卡紋，代言人Selina也親自試用，推薦外出吹風時一定要用，「戶外活動容易脫妝，用了極上粉嫩保濕粉底霜後，輕盈服貼不黏膩」。

為了讓肌膚偏白的女孩，也能找到適合自己的粉底霜，媚點也加碼推出淺膚色，搭配現有色號共有5種顏色，讓女孩都能入手自己適合的色號。

而純白專科則為懶惰女孩，推出「亮顏粉底精華」，一瓶兼具保養、防曬與底妝，日前日本上市時，奪下日本兩大美妝平台VoCE、@COSME口碑第一名。粉底精華中添加傳明酸與天然保濕萃取成分、雙重玻尿酸，淡化黑色素，且加強保濕，還有SPF30、PA+++的防曬系數，足以抵擋日常生活紫外線，一抹還能修飾毛孔、膚色與瑕疵等。

媚點極上粉嫩保濕粉底霜，加強保濕效果。圖／媚點提供
媚點極上粉嫩保濕粉底霜，加強保濕效果。圖／媚點提供
媚點極上粉嫩保濕粉底霜／25g／330元。圖／媚點提供
媚點極上粉嫩保濕粉底霜／25g／330元。圖／媚點提供
純白專科亮顏粉底精華／30g／490元。圖／純白專科提供
純白專科亮顏粉底精華／30g／490元。圖／純白專科提供
純白專科亮顏粉底精華／30g／490元。圖／純白專科提供
純白專科亮顏粉底精華／30g／490元。圖／純白專科提供

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