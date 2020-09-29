聽新聞
test
0:00 / 0:00
小資女百元入手粉底救星！媚點、專科推日妞也愛粉底
天氣變涼卻又偶爾變熱，小資女上班族們每天都要化妝，該如何注重保濕呢？兩大日系開架品牌，都推出底妝新品，media媚點推出手殘女也能用的媚點極上粉嫩保濕粉底霜，主打高保濕度；純白專科則推出號稱「懶惰粉底」的亮顏粉底精華，上妝同時保養。
媚點新推出的極上粉嫩保濕粉底霜，增添玻尿酸、水溶性膠原蛋白等，打底同時保濕肌膚，乾燥肌膚也不用擔心脫皮、乾燥卡紋，代言人Selina也親自試用，推薦外出吹風時一定要用，「戶外活動容易脫妝，用了極上粉嫩保濕粉底霜後，輕盈服貼不黏膩」。
為了讓肌膚偏白的女孩，也能找到適合自己的粉底霜，媚點也加碼推出淺膚色，搭配現有色號共有5種顏色，讓女孩都能入手自己適合的色號。
而純白專科則為懶惰女孩，推出「亮顏粉底精華」，一瓶兼具保養、防曬與底妝，日前日本上市時，奪下日本兩大美妝平台VoCE、@COSME口碑第一名。粉底精華中添加傳明酸與天然保濕萃取成分、雙重玻尿酸，淡化黑色素，且加強保濕，還有SPF30、PA+++的防曬系數，足以抵擋日常生活紫外線，一抹還能修飾毛孔、膚色與瑕疵等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言