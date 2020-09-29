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演活「可不可以」綠茶婊 林映唯全靠多角度欣賞每個人

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
林映唯穿BV秋冬新裝，搭THE CRISSCROSS黑色編織小羊皮手拿包90,500元。
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有在關注台灣電影的觀眾，一定對改編自百萬療癒系作家「肆一」暢銷散文的電影《可不可以，你也剛好喜歡我》不陌生。上映至今約一個月多，亮眼的票房表現已登上台灣本年度現階段華語片賣座冠軍，也讓參與演出的眾多新生代演員獲得高度關注。其中飾演校花網紅「綠茶婊」宋依靜一角的林映唯（暱稱小美），更是曾在映後座談獲得觀眾大吼「你好壞！」的超直接評價，這對平面模特兒出身的她來說，應該也是一種另類的稱讚。

出道以來因為長相非常有個性又帶著高冷氣質，小美曾被冠上「小周迅」封號。不過也因為「仙氣」外表帶來的刻板印象，以往收到的戲劇角色邀請都是校花、小三等等類似類型的角色，到了近半年才漸漸變得較為多元，「但其實認識我的人絕不會用『仙氣』來形容我，我私下很北爛（台語），是朋友中的搞笑擔當，所以在戲裡也有加入這些元素，像是撒撒嬌、裝可愛等等。我們也希望能讓大家看到她勇敢追求自己所想、渴望被愛、平易近人那一面，尤其是被隱藏在光鮮外表下的那些東西。」

其實與其說融入真實的自己到角色中，不如說這個角色的背景其實跟小美本人本身就有相當程度的相似—需要比許多人更早練就獨立成熟面對人生的能力，外顯出來的很多面向其實都是一種保護色。對父母都已相繼離開的小美來說，這些人生經驗有時候反而會阻礙她在戲劇上的表現，「我很小就得自己面對很多事情，所以防備心很重，不小心會啟動保護自己的機制，有時候需要一個開關，如果沒有打開，別人會覺得我有包袱，怕被看透，這對表演上來說好像不是好事。」現在的她也正學習如何快速調適內心的那股矜持，或許除了更多戲劇上的磨練之外，透過結交真誠的朋友也是不錯的方式。

自曝很欣賞這次合作《可不可以，你也剛好喜歡我》的女主角陳妤，兩人一見如故，小美在演出上也獲得對方很大的幫助，「她是個很真誠的人，我很多場戲都握著她的手、看著她的眼睛就知道接下來怎麼做。她很勇於去學習新的東西、接受別人的指教，認真聆聽、消化這些意見。我們並沒有常見面，但每次見面都可以敞開心胸大聊。」另外導演簡學彬跟每部戲演員的那種緊密、友好關係，也讓小美不自覺地就放下包袱，很自然地打成一片。

出道以來經歷過從平面模特兒到演員的過程，小美也深刻體驗到這兩者之前的差異，「拍照你可以駕輕就熟展現自己最好看的那面，但拍戲沒有辦法，很多東西是要拋開的。而且因為相處時間很久，跟劇組會有革命情感。」被問到拍照或拍戲最難以駕馭的風格，她不假思索秒答：「甜美風，我很不擅長那種甜笑，我笑起來就是會被看到喉嚨的那種大笑。」再對照她的時尚照，是不是覺得很難想像？

回看至今的每個演出，我問小美目前為止有沒有最滿意的作品？本以為會得到一個肯定的答案，沒想到她說：「每個時期都代表不同的我，我其實不會去否定過去的表現像是覺得哪部演出『好爛喔』之類，所以很難舉出最滿意的，對我來說那些都是一種過程的紀錄。」不只對自己本身抱持著這種看法，小美面對旁人也是以同樣的觀念看待，「我不是個會偶像崇拜的人，因為每個人都有很多面向值得欣賞！」

接下來小美還有一部新作電視電影《訪客》要跟大家見面，首先會在高雄電影節作為閉幕片首映，從預告和宣傳海報風格看來是充滿懸疑氣氛的類型。「我在裡面飾演的是科學家，偏理性的那種，講話方式也很不生活化，我看了很多跟劇情設定有關的研究論文，完全看不懂！還懷疑是不是自己很笨。」小美透露。從劇本到角色，這部作品也算是她目前接到最不同以往的嘗試，粉絲們可以好好期待囉！

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