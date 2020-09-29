LA NEW民權旗艦體驗店滿周年 科技量腳服務再升級

LA NEW民權旗艦體驗店開幕一周年，安排連續三日的特色體驗活動，邀請消費者一同慶祝品牌里程碑。並讓科技量腳再進化，推出2.0服務全新線上版足測報告「雲足跡」，在後疫情時代可以隨時使用全方位資料找到合適鞋款。

LA NEW在去年打造了全新的民權旗艦體驗店，由於受到新冠疫情影響，原訂的周年慶活動，延後到中秋節前夕舉辦。因此，品牌特地從即日起安排連續三日體驗活動，邀請消費者一同參與，除了機能抗滑安心步行互動講座、2D足壓及職人工匠坊皮革手做外，邀請聯新運醫中心合作分享足健康課程，結合運動醫學知識及手做體驗，落實社區「足照護站」的品牌訴求。

同時，長期深耕足部研究的LA NEW也上線全新的「雲足跡」平台，消費者可以透過綁定品牌LINE官方帳號，把足測報告帶著走，不受時間、地點限制，利用專屬客製化報告，找到最符合需求的鞋款。另外，為了慶祝民權旗艦體驗店的週年慶，LA NEW還加碼推出，從即日起到10月8日前消費每滿5,000元，會贈知名伴手禮品牌水根肉乾三入裝或日本原裝進口信柚子酒乙瓶等好禮。以及現買現折，每滿1,000，現折100元，回饋無上限；指定商品買一送一，等超值優惠。