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寶璣攜手台南中國鐘錶為尊客獻上傳世系列15周年特展

文 / Christine 提供

2020全新鉅作Tradition 7597日期逆跳腕錶全新登場

寶璣傳世系列 Tradition Quantiéme Rétrograde 7597 日期逆跳腕錶。 圖／寶璣錶提供
寶璣傳世系列 Tradition Quantiéme Rétrograde 7597 日期逆跳腕錶。 圖／寶璣錶提供

寶璣最具代表性的Tradition系列靈感取材自18世紀末創作的Subscription懷錶機芯，該機芯完全可透視，呈現完美的對稱設計。全新作品傳世系列 Tradition Quantieme Retrograde 7597 日期逆跳腕錶，白金精細錢幣紋表殼直徑40毫米，搭載自動上鍊505Q型機芯，配備逆跳日期顯示，機芯設有倒置直線型槓桿擒縱裝置帶矽質鈎爪和矽質寶璣游絲，透明底蓋讓金質自動盤清晰可見，位於12時位置的金質小時和分鐘盤，啟發自寶璣的觸摸式懷錶，令人耳目一新。

寶璣傳世系列，靈感汲取自寶璣懷錶。 圖／寶璣錶提供
寶璣傳世系列，靈感汲取自寶璣懷錶。 圖／寶璣錶提供

創立於1775年的寶璣表，以卓越製錶工藝讓其作品廣受歷史傳奇人物的青睞，創辦人寶璣大師(Abraham-Louis Breguet)突破製錶極限留下無可抹滅的貢獻。其中在傳世系列可見的品牌經典元素如:中置發條盒、降落傘式避震裝置以及錶殼側面錢幣紋等，造就傳世系列獨一無二的地位。而今，寶璣攜手台南中國鐘錶為您展演超過兩世紀的經典與創新的美學技藝大成。

Tradition 7097 逆跳秒針腕錶

Tradition系列首款7027腕錶誕生於2005年，一上市即獲得當年度評審團特別獎，象徵著寶璣工藝的傳統復興，其中2015年問世的Tradition系列家族成員：Tradition Automatique Seconde Rétrograde 7097逆跳秒針腕錶更擠身為全球熱賣錶款。有著和Tradition系列首款7027腕錶相同的特點，但比例更和諧、細節更精進，並在10點鐘位置，以逆跳秒針環形小錶盤，取代了原本的動力儲存指示，時間指示更為精確且更具動感。

Tradition Automatique Seconde Rétrograde 7097逆跳秒針腕錶。 圖／寶璣錶提供
Tradition Automatique Seconde Rétrograde 7097逆跳秒針腕錶。 圖／寶璣錶提供

Tradition Dame 7038仕女鑽錶

寶璣為女性尊客獻上Tradition Dame 7038仕女鑽錶，這是寶璣Tradition家族於2016年問世的第一款女錶，於次年再度以玫瑰金材質優雅問世，短短幾年間已躍升全球暢銷新作。綴滿68顆鑽石的錶圈搭配玫瑰金錶殼，輔以中置發條盒上的玫瑰紋手工鐫刻，宛若一朵綻放的玫瑰於腕上優雅起舞，提供貴賓們古典高雅的華貴之選。

Tradition Dame 7038仕女鑽錶。 圖／寶璣錶提供
Tradition Dame 7038仕女鑽錶。 圖／寶璣錶提供

Tradition 7067 GMT腕錶

Tradition 7067 GMT腕錶增添了兩地時區顯示，為需要經常環球旅遊的旅客提供最實用的顯示功能，亦是全球暢銷錶款之一。位於錶框10時位的按鈕能快速調校12時位偏心錶盤的當地時間，位於8時位另一個手工鐫刻的錶盤則顯示原居地時間，配合10時位以銀色及黑色相間的圓盤顯示晝/夜時份。

Tradition 7067 GMT腕錶。 圖／寶璣錶提供
Tradition 7067 GMT腕錶。 圖／寶璣錶提供

Tradition 7057手動上鍊腕錶

全新7057錶款，採用直徑40毫米的白金錶殼。顛覆傳統的設計，使夾板兩側手動上鍊機芯的細節裝飾一覽無遺。10點鐘位置為K金鍍銀錶盤手工鐫刻，搭載50小時動力儲存顯示器；噴砂霧面及對稱支架配置，為機芯的傳動齒輪及寶璣於1790年所發明的降落傘（pare-chute）防震裝置，營造低調優雅的視覺效果。

Tradition 7057手動上鍊腕錶。 圖／寶璣錶提供
Tradition 7057手動上鍊腕錶。 圖／寶璣錶提供

寶璣以2020全新簡單複雜功能Tradition 7597領軍，為貴賓們獻上多款Tradition 經典全球暢銷之作，即日起在台南中國鐘錶為您展出15周年獨家特展，歡迎品味雅士蒞臨鑑賞瑞士頂級製錶工藝精湛之作。

寶璣傳世系列 15周年作品獨家特展
錶展日期: 2020/09/25-10/08
地點: 台南中國鐘錶 台南市中西區中正路48號
貴賓專線: 06-220-9908

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