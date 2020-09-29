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吃鍋抽哈根達斯下午茶！天外天、夯麻辣推中秋限定食材

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
參與打卡活動，有機會獲得哈根達斯周邊產品、下午茶餐券。圖／天外天提供
參與打卡活動，有機會獲得哈根達斯周邊產品、下午茶餐券。圖／天外天提供

隨著中秋佳節到來，麻辣火鍋「天外天」以及旗下新成立的火烤餐廳「夯麻辣」，即日起至10月31日期間，推出中秋限定的隱藏版菜單，包括有東石牡礪、韓式牛肋條、韓式戰斧豬排等食材，通通都是無限供應。另外至10月31日前，用餐並參與打卡活動，還有機會獲得哈根達斯下午茶餐券等禮品。

創立於1996年的天外天，乃是台北老字號的麻辣火鍋店，提供有多樣化的菜色，提供民眾吃到飽的服務。至於甫於7月底開幕的「夯麻辣」，則是旗下新成立的火烤兩吃餐廳，除了菜色、飲品數量均有升級之外，並透過動態投影的科技，打造出不斷變化場景的動態打卡空間，增添民眾用餐打卡的樂趣。

即日起至10月11日期間，天外天火鍋推出金針花菜、超大蚵仔、鮮蚵、粉紅鷄佛、秋蟹等隱藏菜色，至於夯麻辣則推出東石牡礪、韓式牛肋條、韓式戰斧豬排等食材，均採無限供應。其中「韓式戰斧豬排」透過特製的韓系醬料，帶來甜辣的滋味；至於超大蚵仔、鮮蚵、生蠔等食材，則為上班族提供充沛活力。

業者指出，吃到飽餐廳除了肉品、海鮮之外，冰品也是一大重點。天外天與夯麻辣提供有12種口味的哈根達斯冰淇淋，讓民眾可以盡情享受。即日起至10月31日期間，到店消費並拍攝哈根達斯的照片或影片，參與打卡活動，周周抽出哈根達斯相關周邊產品，包括有馬克杯、瓷盤、香氛蠟燭，以及價值1,200元的哈根達斯下午茶券。

天外天、夯麻辣針對中秋烤肉季，推出一系列隱藏版食材。圖／天外天提供
天外天、夯麻辣針對中秋烤肉季，推出一系列隱藏版食材。圖／天外天提供

火鍋 菜色 吃到飽

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