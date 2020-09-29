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新料理神器「晶釉瓷鍋具」使用太空梭飛艙材質超輕量

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
2020年新冠肺炎疫情蔓延全球，長時間宅在家，讓人們也願意花更多時間下廚做飯，對於鍋具和料理配件的需求也大幅提升，創新、功能性、及美學，樣樣都重視。 圖／JIA提供
2020年新冠肺炎疫情蔓延全球，長時間宅在家，讓人們也願意花更多時間下廚做飯，對於鍋具和料理配件的需求也大幅提升，創新、功能性、及美學，樣樣都重視。 圖／JIA提供

2020年新冠肺炎疫情蔓延全球，長時間宅在家，讓人們也願意花更多時間下廚做飯，對於鍋具和料理配件的需求也大幅提升，創新、功能性、及美學，樣樣都重視。JIA瞄準這股居家熱潮，2020年秋天推出獨特新品「JIA晶釉瓷 鍋具組」，是一款新概念陶瓷鍋，訴求專利製程使用太空梭飛艙材質，並兼具堅固、強韌、超輕量，以及烹煮時會釋放超高遠紅外線，讓料理更健康美味…等特性。

市面上常見的陶鍋、土鍋、和砂鍋等，泛指一般由陶土燒製而成的鍋具，燒結溫度較低，約在800℃左右，鍋具的結構比較鬆厚，表面常帶有明顯的氣孔或呈現砂質觸感；而同樣以天然陶土製成的瓷，燒結溫度通常超過1000℃，胎薄、緻密、表面晶亮，但卻無法使用在鍋具上。

JIA則以獨家創新工藝技法，與在地球另一端的南美大國-巴西，尋得在陶瓷器皿領域有獨家專利的合作夥伴，開發新品「JIA晶釉瓷 鍋具組」，將特殊比例的優質耐火土經1300℃高溫燒結，創造出瓷器般細緻的胎體，另加上內外數層獨門釉料加持，讓鍋具可以呈現出如玻璃琺瑯一般飽和亮麗的質感。

比起市場上受到推崇的琺瑯鑄鐵鍋，JIA設計總監Spencer指出，「JIA晶釉瓷 鍋具組」導熱快且蓄熱效果更優異，無論是燉煮、悶蒸、一鍋到底、無水料理也難不倒，功能性完勝但重量卻只有一半。

Spencer進一步指出，「JIA晶釉瓷 鍋具組」不僅是強韌的陶瓷鍋具，也因為沒有毛細孔的關係，不像一般陶土鍋需要開鍋，簡單清洗後即可啟用，輕鬆便利就能上手，亦有非常好的溫度耐受性，可以100%承受急遽溫差，也就是從冰箱或是冷凍庫拿出來之後，不需要退冰就可以直接放到烤箱或是瓦斯爐上面進行加熱。

即日起「JIA晶釉瓷 鍋具組」新品上市期間，於全台JIA實體銷售據點購買該鍋具組，可享8折限時優惠。

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