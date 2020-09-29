《刻在你心底的名字》雙帥又來了！陳昊森、曾敬驊同穿GUCCI 男神氣場藏不住！

備受矚目的台灣電影《刻在你心底的名字》即將在9月30日上映，昨日晚間舉行盛大首映會，兩位男主角陳昊森、曾敬驊帥氣出席，都穿上義大利時尚品牌GUCCI的服裝，展現復古雅痞風和率性時尚感。

陳昊森出道以來被封為「小金城武」，眉宇之間自帶一股憂鬱復古氣質，他在首映會上穿了GUCCI雙排扣深藍西裝配黑色長褲，內搭同樣也很有復古氣息的芥末調黃棕色襯衫，流露出70年代的典雅風範。而形象陽光活潑的曾敬驊則是選擇咖啡色oversize的工作服風格套裝，搭配蝴蝶領結，結合休閒與正式於一身，也是有趣的嘗試。而GUCCI今年秋冬系列也有許多新款西裝以及帶來更高調搶眼的層次穿搭方式，讓男裝造型的變化度也能像女裝一樣繽紛熱鬧。

《刻在你心底的名字》故事背景設定為八○年代，所以劇中許多造型和場景都有一種回到舊時光的熟悉感，從學生制服到日常便服都很懷舊，預計上映後勢必又會引起一波復古風潮。 《刻在你心底的名字》舉行盛大首映會，兩位男主角陳昊森、曾敬驊都穿上義大利時尚品牌GUCCI的服裝出席。圖／GUCCI提供 陳昊森出道以來被封為「小金城武」，眉宇之間自帶一股憂鬱復古氣質。圖／GUCCI提供 曾敬驊選擇咖啡色oversize的工作服風格套裝，改搭配蝴蝶領結，結合休閒與正式於一身，也是有趣的嘗試。圖／GUCCI提供

陳昊森穿了GUCCI雙排扣深藍西裝配黑色長褲，內搭復古氣息的芥末調黃棕色襯衫，拿掉印花襯衫，流露出70年代的典雅風範。圖／GUCCI提供

GUCCI今年秋冬系列也有許多新款西裝以及帶來更高調搶眼的層次穿搭方式，讓男裝造型的變化度也能像女裝一樣繽紛熱鬧。圖／GUCCI提供

GUCCI今年秋冬系列也有許多新款西裝以及帶來更高調搶眼的層次穿搭方式，讓男裝造型的變化度也能像女裝一樣繽紛熱鬧。圖／GUCCI提供