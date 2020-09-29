聽新聞
test
0:00 / 0:00

《刻在你心底的名字》雙帥又來了！陳昊森、曾敬驊同穿GUCCI 男神氣場藏不住！

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
《刻在你心底的名字》舉行盛大首映會，兩位男主角陳昊森、曾敬驊都穿上義大利時尚品牌GUCCI的服裝出席。圖／GUCCI提供
《刻在你心底的名字》舉行盛大首映會，兩位男主角陳昊森、曾敬驊都穿上義大利時尚品牌GUCCI的服裝出席。圖／GUCCI提供

備受矚目的台灣電影《刻在你心底的名字》即將在9月30日上映，昨日晚間舉行盛大首映會，兩位男主角陳昊森、曾敬驊帥氣出席，都穿上義大利時尚品牌GUCCI的服裝，展現復古雅痞風和率性時尚感。

陳昊森出道以來被封為「小金城武」，眉宇之間自帶一股憂鬱復古氣質，他在首映會上穿了GUCCI雙排扣深藍西裝配黑色長褲，內搭同樣也很有復古氣息的芥末調黃棕色襯衫，流露出70年代的典雅風範。而形象陽光活潑的曾敬驊則是選擇咖啡色oversize的工作服風格套裝，搭配蝴蝶領結，結合休閒與正式於一身，也是有趣的嘗試。而GUCCI今年秋冬系列也有許多新款西裝以及帶來更高調搶眼的層次穿搭方式，讓男裝造型的變化度也能像女裝一樣繽紛熱鬧。

《刻在你心底的名字》故事背景設定為八○年代，所以劇中許多造型和場景都有一種回到舊時光的熟悉感，從學生制服到日常便服都很懷舊，預計上映後勢必又會引起一波復古風潮。

《刻在你心底的名字》舉行盛大首映會，兩位男主角陳昊森、曾敬驊都穿上義大利時尚品牌GUCCI的服裝出席。圖／GUCCI提供
《刻在你心底的名字》舉行盛大首映會，兩位男主角陳昊森、曾敬驊都穿上義大利時尚品牌GUCCI的服裝出席。圖／GUCCI提供
陳昊森出道以來被封為「小金城武」，眉宇之間自帶一股憂鬱復古氣質。圖／GUCCI提供
陳昊森出道以來被封為「小金城武」，眉宇之間自帶一股憂鬱復古氣質。圖／GUCCI提供
曾敬驊選擇咖啡色oversize的工作服風格套裝，改搭配蝴蝶領結，結合休閒與正式於一身，也是有趣的嘗試。圖／GUCCI提供
曾敬驊選擇咖啡色oversize的工作服風格套裝，改搭配蝴蝶領結，結合休閒與正式於一身，也是有趣的嘗試。圖／GUCCI提供

陳昊森穿了GUCCI雙排扣深藍西裝配黑色長褲，內搭復古氣息的芥末調黃棕色襯衫，拿掉印花襯衫，流露出70年代的典雅風範。圖／GUCCI提供
陳昊森穿了GUCCI雙排扣深藍西裝配黑色長褲，內搭復古氣息的芥末調黃棕色襯衫，拿掉印花襯衫，流露出70年代的典雅風範。圖／GUCCI提供

GUCCI今年秋冬系列也有許多新款西裝以及帶來更高調搶眼的層次穿搭方式，讓男裝造型的變化度也能像女裝一樣繽紛熱鬧。圖／GUCCI提供
GUCCI今年秋冬系列也有許多新款西裝以及帶來更高調搶眼的層次穿搭方式，讓男裝造型的變化度也能像女裝一樣繽紛熱鬧。圖／GUCCI提供

GUCCI今年秋冬系列也有許多新款西裝以及帶來更高調搶眼的層次穿搭方式，讓男裝造型的變化度也能像女裝一樣繽紛熱鬧。圖／GUCCI提供
GUCCI今年秋冬系列也有許多新款西裝以及帶來更高調搶眼的層次穿搭方式，讓男裝造型的變化度也能像女裝一樣繽紛熱鬧。圖／GUCCI提供

GUCCI今年秋冬系列也有許多新款西裝以及帶來更高調搶眼的層次穿搭方式，讓男裝造型的變化度也能像女裝一樣繽紛熱鬧。圖／GUCCI提供
GUCCI今年秋冬系列也有許多新款西裝以及帶來更高調搶眼的層次穿搭方式，讓男裝造型的變化度也能像女裝一樣繽紛熱鬧。圖／GUCCI提供

西裝 義大利

延伸閱讀

影／《刻在你心底的名字》首映　 盧廣仲獻聲

「刻在你心底的名字」口碑破紀錄　盧廣仲驚喜現身揭厚劉海真相

男星幫唱國片遭虧大叔嗓 看完電影驚「男主角是同學」

曾之喬帶帥氣師弟陳昊森跑時尚趴 談小鬼哽咽噴淚

相關新聞

米蘭時裝周／BOSS女裝繽紛熱鬧 VALENTINO個性鮮明

米蘭時裝周進入尾聲，今年是BOSS女裝推出20周年，特地重回20年前首場女裝秀的地點—米蘭Palazzo del Sen...

林映唯穿BOTTEGA VENETA俐落帥氣

改編自百萬療癒系作家「肆一」暢銷散文的電影「可不可以，你也剛好喜歡我」上映超過一個月，亮眼的票房表現除了已登上台灣本年度...

山中珠寶盒 品鄉居歲月

聯合報系有行旅企畫的「蘭城遺世莊園．山中珠寶盒傳奇」，將帶旅人一次見證三位企業家山居、鄉居、田居生活，行程體驗採藥摘菇、...

《刻在你心底的名字》雙帥又來了！陳昊森、曾敬驊同穿GUCCI 男神氣場藏不住！

備受矚目的台灣電影《刻在你心底的名字》即將在9月30日上映，昨日晚間舉行盛大首映會，兩位男主角陳昊森、曾敬驊帥氣出席，都...

等了167天！東京迪士尼「美女與野獸」園區開幕了

令粉絲們期待已久的東京迪士尼度假區最新園區已經於9月28日正式營業，旅客除了可見到高約30公尺、充滿粉紅氛圍的「美女與野...

果香調啤新貨 芭樂鹽小麥vs.情聖多里尼

酸甜的果香，向來都是嗅覺味蕾的一大享受。臺虎精釀大受好評的「9.99調啤系」推出第六號新作「情聖多里尼（Before S...

專業酒保盲測 6大最夯RTD 哪款最好喝？

國內低酒精飲料市場持續成長，是飲料市場當紅炸子雞。我們請到專業調酒師簡展威，針對市場6款低酒精RTD（Ready To ...

加勒比海大龍蝦「＋10元」多1隻！「問鼎」還送A5和牛

隨著中秋、國慶連假將至，宮廷火鍋「問鼎」於10月1日起推出一系列慶祝活動。只要2人以上同行，即可享「貝里斯加勒比海巨大龍...

建築大師法蘭克．蓋瑞跨刀 軒尼詩X.O 150週年限量版

今年是法國干邑品牌軒尼詩（Hennessy）X.O的150週年，軒尼詩邀請到現代解構主義建築大師法蘭克．蓋瑞（Frank...

這趴有夠狂！玖壹壹化身「三隻猴子」現身開幕趴踢

這趴有夠狂！近期才剛發新專輯的台灣LOCAL天團玖壹壹，今晚化身為「三隻猴子」，現身格蘭父子旗下三重麥芽威士忌品牌「三隻...

樂華夜市排隊冰店百貨吃得到 「阿爸的芋圓」進駐京站

永和樂華夜市人氣排隊冰店「阿爸的芋圓」，讓芋頭控可以芋頭、芋泥、芋圓一次滿足，還有少見的蔗片冰，現在這項夜市美食即將在1...

「鬼滅之刃」、「治癒系萌寵展」連假台中、台南開逛

即將接連迎來中秋、國慶連假，新光三越台南新天地在連假期間在5樓B區活動廣場推出「#治癒系網紅萌寵特展」，攜手「柴語錄」、...

熱門新聞

唐綺陽星座運勢週報：金牛有意外損失 雙魚小心中秋烤肉

她連生三胎都兒子！老大胎內記憶曝「排隊的都弟弟」

7-ELEVEN「SOU・SOU口罩」不用排隊搶 會員App預購取貨更方便

教師節4超商咖啡限時優惠 全家買1送1 OKmart第2杯1元

高鐵董座開會爽領8000車馬費挨批 林佳龍：兩周內檢討

安心旅遊補助獲行政院支持 續辦至10月底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。