快訊

法網／搶7守護勝利 謝淑薇闖過女單頭關

等了167天！東京迪士尼「美女與野獸」園區開幕了

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
東京迪士尼度假區的「美女與野獸」新園區，已於9月28日正式開幕。圖／取自東京ディズニーリゾート粉絲頁
東京迪士尼度假區的「美女與野獸」新園區，已於9月28日正式開幕。圖／取自東京ディズニーリゾート粉絲頁

令粉絲們期待已久的東京迪士尼度假區最新園區已經於9月28日正式營業，旅客除了可見到高約30公尺、充滿粉紅氛圍的「美女與野獸城堡」之外，還可乘著魔法茶杯，穿梭在電影的經典場景之中，另有「大英雄天團」、「米妮時尚工作室」等全新設施登場。

本次所開放的「美女與野獸」新園區，乃是東京迪士尼的第7個大型主題園區，懷繞著美女與野獸故事為主軸所打造而成。其中包括最吸睛、高約30公尺的「美女與野獸城堡」，另外還有以貝兒所生活的城鎮、書局所打造的各式場景，並有以魔法茶杯所打造的遊樂設施。園區也沿用加斯頓出沒的酒吧為造型，打造出「加斯頓的酒吧」餐廳。園區內各式餐點、紀念品，也都可見到美女與野獸的主題元素。

除此之外，在明日樂園，還有以「大英雄天團」為主體所打造的「杯麵歡樂之旅」全新設施，另外還有「米妮的風格工作室」新登場，旅客在此可以跟穿著時尚造型的米妮合影留念，而且店也會根據季節推出季節性特色商品。未來還會有東京迪士尼首座室內表演場「夢幻樂園森林劇場」接力開幕。

美女與野獸園區原訂於今年4月中旬登場，但受到新冠肺炎（covid-19）的影響，延遲至9月28日才正式開幕，足足晚了167天。而目前整座東京迪士尼度假區也仍落實防疫政策，僅限民眾預約入園。但隨著新園區開幕，也更添台灣粉絲們在疫情過後赴日旅遊的期待感。

高達30公尺的粉色城堡，乃是園區內的最大亮點。圖／取自東京ディズニーリゾート粉絲頁
高達30公尺的粉色城堡，乃是園區內的最大亮點。圖／取自東京ディズニーリゾート粉絲頁

東京 迪士尼

延伸閱讀

基隆市書法教育園區教師節落成 不讓孔子像淋雨表敬意

屏東勝利星村猶如「大工地」業者嘆假日營業額不到1千

台中大安媽祖園區歷任3市長 盧市府改ROT明年完成規劃

2020台南必去熱點！ 8大推薦：台版「無敵沖繩海景」、「親水羅馬浴場」一次看

相關新聞

加勒比海大龍蝦「＋10元」多1隻！「問鼎」還送A5和牛

隨著中秋、國慶連假將至，宮廷火鍋「問鼎」於10月1日起推出一系列慶祝活動。只要2人以上同行，即可享「貝里斯加勒比海巨大龍...

陳昊森、曾敬驊雙帥穿GUCCI 男神氣場藏不住

備受矚目的台灣電影《刻在你心底的名字》即將在9月30日上映，昨日晚間舉行盛大首映會，兩位男主角陳昊森、曾敬驊帥氣出席，都...

等了167天！東京迪士尼「美女與野獸」園區開幕了

令粉絲們期待已久的東京迪士尼度假區最新園區已經於9月28日正式營業，旅客除了可見到高約30公尺、充滿粉紅氛圍的「美女與野...

建築大師法蘭克．蓋瑞跨刀 軒尼詩X.O 150週年限量版

今年是法國干邑品牌軒尼詩（Hennessy）X.O的150週年，軒尼詩邀請到現代解構主義建築大師法蘭克．蓋瑞（Frank...

這趴有夠狂！玖壹壹化身「三隻猴子」現身開幕趴踢

這趴有夠狂！近期才剛發新專輯的台灣LOCAL天團玖壹壹，今晚化身為「三隻猴子」，現身格蘭父子旗下三重麥芽威士忌品牌「三隻...

樂華夜市排隊冰店百貨吃得到 「阿爸的芋圓」進駐京站

永和樂華夜市人氣排隊冰店「阿爸的芋圓」，讓芋頭控可以芋頭、芋泥、芋圓一次滿足，還有少見的蔗片冰，現在這項夜市美食即將在1...

「鬼滅之刃」、「治癒系萌寵展」連假台中、台南開逛

即將接連迎來中秋、國慶連假，新光三越台南新天地在連假期間在5樓B區活動廣場推出「#治癒系網紅萌寵特展」，攜手「柴語錄」、...

老婆安慰「你很棒」 張孝全穿亮色背心自嘲年紀大？

素有「山羊絨之王」之稱的Brunello Cucinelli在台北麗晶精品開設專賣店，秋冬記者會邀請到張孝全與旅英名模林...

台北白晝之夜周六登場 捷運南港、昆陽站延長至凌晨3時

2020台北白晝之夜將於10月3日本周六晚間6時登場，台北捷運公司表示，為配合活動，當天捷運板南線的南港站及昆陽站，將延...

迎接白晝之夜 南港CITYLINK、環球購物中心延長營業

今年「白晝之夜」將於10月3日晚間6點起至隔日上午6點在南港登場，號召國內外百位藝術家參與，展出高達21件視覺裝置、50...

全家「好賣+」安全性升級意外鎖海外IP？業者：台灣用戶正常使用

全家便利商店去年起開設的「好賣＋」C2C電商平台，至今共吸引超過12萬賣家、開設超過30萬個賣場，提供社群賣家簡易的接單...

與國際同步！亞泥再將法國龐畢度帶進花蓮

長期關注環境教育的亞洲水泥公司，與聯合數位文創合作，延續去年的熱潮，26日再次將法國巴黎龐畢度中心的「行動藝術推廣」計畫帶給花蓮學子，邀請近百名學童參與活動。亞泥公關經理蔡祐吉表示，期望藉由龐畢度獨特的法式美學，為台灣的孩子開啟新視野，讓藝術的種子在花蓮扎根。

熱門新聞

唐綺陽星座運勢週報：金牛有意外損失 雙魚小心中秋烤肉

她連生三胎都兒子！老大胎內記憶曝「排隊的都弟弟」

7-ELEVEN「SOU・SOU口罩」不用排隊搶 會員App預購取貨更方便

教師節4超商咖啡限時優惠 全家買1送1 OKmart第2杯1元

高鐵董座開會爽領8000車馬費挨批 林佳龍：兩周內檢討

偽出國苗栗第二波 免稅商店昇恆昌再推「快閃特賣會」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。