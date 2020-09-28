等了167天！東京迪士尼「美女與野獸」園區開幕了

令粉絲們期待已久的東京迪士尼度假區最新園區已經於9月28日正式營業，旅客除了可見到高約30公尺、充滿粉紅氛圍的「美女與野獸城堡」之外，還可乘著魔法茶杯，穿梭在電影的經典場景之中，另有「大英雄天團」、「米妮時尚工作室」等全新設施登場。

本次所開放的「美女與野獸」新園區，乃是東京迪士尼的第7個大型主題園區，懷繞著美女與野獸故事為主軸所打造而成。其中包括最吸睛、高約30公尺的「美女與野獸城堡」，另外還有以貝兒所生活的城鎮、書局所打造的各式場景，並有以魔法茶杯所打造的遊樂設施。園區也沿用加斯頓出沒的酒吧為造型，打造出「加斯頓的酒吧」餐廳。園區內各式餐點、紀念品，也都可見到美女與野獸的主題元素。

除此之外，在明日樂園，還有以「大英雄天團」為主體所打造的「杯麵歡樂之旅」全新設施，另外還有「米妮的風格工作室」新登場，旅客在此可以跟穿著時尚造型的米妮合影留念，而且店也會根據季節推出季節性特色商品。未來還會有東京迪士尼首座室內表演場「夢幻樂園森林劇場」接力開幕。