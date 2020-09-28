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加勒比海大龍蝦「＋10元」多1隻！「問鼎」還送A5和牛

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
問鼎於10月期間，推出一系列優惠活動。圖／問鼎提供
問鼎於10月期間，推出一系列優惠活動。圖／問鼎提供

隨著中秋、國慶連假將至，宮廷火鍋「問鼎」於10月1日起推出一系列慶祝活動。只要2人以上同行，即可享「貝里斯加勒比海巨大龍蝦」第2隻10元的優惠，亦可更換成18oz的「花開富貴牛拼盤」或「吉祥如意豬拼盤」，最高現賺1,370元。另外10月壽星4人同行用餐，滿額即贈「與壽星歲數相同數量的九孔鮑魚」。

目前於忠孝、西門商圈設有門市的「問鼎」，提供有多元的單點與套餐方案。至10月31日前，店內也提供期間限定的「吃到飽方案」，每人888／988元，即可無限享用冠軍黑毛和牛、Prime雪花牛、天使紅蝦、松阪豬、澳洲牛舌、挪威鮭魚、東石鮮蚵等72種海陸食材，還有16種哈根達斯冰淇淋與多種飲品，通通都是無限供應。

至10月31日期間，凡4成人以上同行，並提前至少1日預約「吃到飽方案」，即加贈價值1,280元的「日本宮崎A5和牛」1份。另外針對享用單點或套餐的民眾，10月1日至10月31日期間，只要2人以上同行，每人滿低消並點購貝里斯加勒比海巨大龍蝦（每隻1,380元），即可享「第2隻10元」的加購優惠。另外由美國Choice無骨牛小排、CAB安格斯黑牛、Choice牛胸腹所組成的「18oz花開富貴牛拼盤」（每盤780元），以及「吉祥如意豬拼盤」（每盤680），亦可享10元加購價。每餐期限量10組，每組限加點1次。

針對10月壽星，問鼎也推出「百鮑齊放」活動。含當月壽星4成人以上同行，每人消費滿800元並出示相關證件，即贈「與壽星歲數相同數量的九孔鮑魚」（原價8顆360元）。活動詳情以粉絲團公告為準。

問鼎推出貝里斯加勒比海巨大龍蝦「第2隻10元」的加購優惠。圖／問鼎提供
問鼎推出貝里斯加勒比海巨大龍蝦「第2隻10元」的加購優惠。圖／問鼎提供
10月壽星4人同行，滿額即享「壽星幾歲送幾隻九孔鮑魚」。圖／問鼎提供
10月壽星4人同行，滿額即享「壽星幾歲送幾隻九孔鮑魚」。圖／問鼎提供

吃到飽 火鍋

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