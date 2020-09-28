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建築大師法蘭克．蓋瑞跨刀 軒尼詩X.O 150週年限量版

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
軒尼詩X.O 150週年法蘭克．蓋瑞限量紀念版。圖／軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
軒尼詩X.O 150週年法蘭克．蓋瑞限量紀念版。圖／軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

今年是法國干邑品牌軒尼詩（Hennessy）X.O的150週年，軒尼詩邀請到現代解構主義建築大師法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry）攜手合作，以軒尼詩X.O產地夏朗德河波光粼粼美景，以及法國干邑風土條件的靈感激發，設計出襯托酒液之美的軒尼詩X.O 150週年限量紀念版。

本次合作一共推出兩款，除了全球限量150份、每瓶皆有序號、刻有法蘭克．蓋瑞簽名的大師極致奢華版之外；另有承襲相同概念、全台限量1,500瓶的限量紀念版同步全球限量上市。兩款限量紀念款，將於2020年10月10日正式發售。

在這兩款特殊酒款當中，法蘭克．蓋瑞融入其廣為人知對於線條流動的掌握，以產地法國干邑省的夏朗德河為發想，透過皺褶意象表達時間的醞釀。

在「軒尼詩X.O 150週年法蘭克．蓋瑞大師極致奢華版」當中，他透過24k黃金與黃銅表現皺褶層次，使瓶身於光線下帶來絕美折射，並於外包裝盒致敬法蘭克．蓋瑞於1970年代所設計的瓦楞紙板家具，全球限量150件。

「軒尼詩X.O 150週年法蘭克．蓋瑞限量紀念版」則是在外盒承襲水流波動的概念，若隱若現限量金紅瓶身的身影，那是干邑土壤的豐饒，更是琥珀酒液的動人微醺，全台限量1,500瓶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

軒尼詩X.O 150週年限量紀念版，由建築大師法蘭克．蓋瑞親自操刀。圖／軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
軒尼詩X.O 150週年限量紀念版，由建築大師法蘭克．蓋瑞親自操刀。圖／軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
軒尼詩X.O 150週年法蘭克．蓋瑞大師極致奢華版，以24k黃金與黃銅表現層次，使瓶身於光線下帶來絕美折射。圖／軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
軒尼詩X.O 150週年法蘭克．蓋瑞大師極致奢華版，以24k黃金與黃銅表現層次，使瓶身於光線下帶來絕美折射。圖／軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
軒尼詩X.O 150週年法蘭克．蓋瑞大師極致奢華版。圖／軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
軒尼詩X.O 150週年法蘭克．蓋瑞大師極致奢華版。圖／軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
建築大師法蘭克．蓋瑞以夏朗德河為發想，藉皺褶意象珍藏時間的醞釀，表現軒尼詩X.O 150週年限量紀念版。圖／軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
建築大師法蘭克．蓋瑞以夏朗德河為發想，藉皺褶意象珍藏時間的醞釀，表現軒尼詩X.O 150週年限量紀念版。圖／軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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