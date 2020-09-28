這趴有夠狂！玖壹壹化身「三隻猴子」現身開幕趴踢

這趴有夠狂！近期才剛發新專輯的台灣LOCAL天團玖壹壹，今晚化身為「三隻猴子」，現身格蘭父子旗下三重麥芽威士忌品牌「三隻猴子（Monkey Shoulder）」一年一度的「我的場子！就喝猴子！」開幕趴踢，與一百名幸運粉絲同樂。

玖壹壹不但擔任活動大使，還以獨特台式嘻哈曲風，打造三隻猴子活動主題曲，整首「猴」味十足，讓現場粉絲超驚喜，忍不住現學現唱。

玖壹壹也化身「一日調酒師」，特調以團員名字設計的三款威士忌，除了建志有調酒經驗外，其他兩位成員都是第一次調酒，現場互動新鮮感十足，最後三人也於台上展示自己的調酒作品，以氣泡及花香調製的「春風猴滿面」、以「煙燻猴子」及洋蔥特調的「蔥三曉」、還有以水果西瓜特調的「健猴殺猴」，而這三款獨家特調只有當天參加開幕趴踢的粉絲喝的到，粉絲人手一杯，擠爆吧台狂喊：「超好喝，超幸運的啦！」

除了請到玖壹壹擔任活動大使，「三隻猴子」還發起全台酒吧大串連，自10月1日起到11月30日止，在Accupass購買優惠票券，只要200元，就能在全台指定合作酒吧，兌換一杯價值350元的「三隻猴子」特調。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康